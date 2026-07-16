M. L. Vázquez tiene calle y... ley impugnada

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La impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el delito de "mensajes intimidatorios" colocó en la controversia a su promotora: María Leticia Vázquez Hernández, diputada del Partido del Trabajo (PT) y presidenta de la Comisión Primera de Justicia del Congreso local.

Reforma y controversia por mensajes intimidatorios

Presentó la reforma como medida para castigar la colocación y difusión de "narcomantas" y propaganda relacionada con el crimen organizado. Sin embargo, el artículo 170 terminó sancionando con hasta cinco años de prisión la elaboración, colocación, difusión o exhibición de mensajes capaces de generar "temor colectivo" o alterar el orden público.

La CNDH considera que los conceptos son ambiguos, pueden aplicarse contra expresiones legítimas y vulneran la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Por ello solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararla inválida.

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Perfil y polémicas de María Leticia Vázquez Hernández

Vázquez Hernández llegó al Congreso por el Distrito XI, con cabecera en Cárdenas, postulada por la coalición Morena, PVEM y PT. Es abogada por la UASLP y fue alcaldesa de Cerritos.

En marzo de 2026 chocó con su partido al asegurar que éste podría respaldar una eventual candidatura de Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, a la gubernatura.

Su dirigencia la desautorizó públicamente, aclaró que había hablado a título personal y señaló que no tenía facultades para fijar la postura del partido.

Otra polémica se debe a la existencia de la Privada Leticia Vázquez en Cerritos.

La legisladora reconoció que su Cabildo aprobó colocar su nombre a esa calle, pero argumentó que la propuesta fue vecinal y en reconocimiento a su trabajo.

Su iniciativa contra las "narcomantas" terminó ante la SCJN por sus posibles efectos contra la libertad de expresión.