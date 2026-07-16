M. L. Vázquez tiene calle y... ley impugnada
La diputada del PT promovió penalizar los "mensajes intimidatorios"
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el delito de "mensajes intimidatorios" colocó en la controversia a su promotora: María Leticia Vázquez Hernández, diputada del Partido del Trabajo (PT) y presidenta de la Comisión Primera de Justicia del Congreso local.
Reforma y controversia por mensajes intimidatorios
Presentó la reforma como medida para castigar la colocación y difusión de "narcomantas" y propaganda relacionada con el crimen organizado. Sin embargo, el artículo 170 terminó sancionando con hasta cinco años de prisión la elaboración, colocación, difusión o exhibición de mensajes capaces de generar "temor colectivo" o alterar el orden público.
La CNDH considera que los conceptos son ambiguos, pueden aplicarse contra expresiones legítimas y vulneran la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Por ello solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararla inválida.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Perfil y polémicas de María Leticia Vázquez Hernández
Vázquez Hernández llegó al Congreso por el Distrito XI, con cabecera en Cárdenas, postulada por la coalición Morena, PVEM y PT. Es abogada por la UASLP y fue alcaldesa de Cerritos.
En marzo de 2026 chocó con su partido al asegurar que éste podría respaldar una eventual candidatura de Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, a la gubernatura.
Su dirigencia la desautorizó públicamente, aclaró que había hablado a título personal y señaló que no tenía facultades para fijar la postura del partido.
Otra polémica se debe a la existencia de la Privada Leticia Vázquez en Cerritos.
La legisladora reconoció que su Cabildo aprobó colocar su nombre a esa calle, pero argumentó que la propuesta fue vecinal y en reconocimiento a su trabajo.
Su iniciativa contra las "narcomantas" terminó ante la SCJN por sus posibles efectos contra la libertad de expresión.
no te pierdas estas noticias
Fiscalía confirma condena de 90 años contra Uriel "N"
Pulso Online
El sentenciado por el caso Nayeli Alfaro también deberá pagar una multa equivalente a 13 mil UMA
Colsan detecta uso de IA en proceso de inscripción
Rubén Pacheco
El Colegio de San Luis estableció prohibiciones y evaluó el uso de IA en el proceso de admisión.
Hay actores interesados en impedir obras: Galindo
Rolando Morales
El alcalde señaló a la Contraloría estatal por pedir requisitos extras para el paso a desnivel en El Saucito