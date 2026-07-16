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"Sellarán" carreteras de cuota

Operativo Túnel Seguro México-Laredo prohibirá el acceso desde rutas secundarias

Por Martín Rodríguez

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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"Sellarán" carreteras de cuota
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      Desarrollado por SACS IA

      Dependencias federales y la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), presentaron el proyecto "Túnel Seguro México-Laredo", que iniciará con San Luis Potosí como estado piloto. El proyecto consiste en sellar las interconexiones de carreteras de cuota y prohibir el acceso desde caminos secundarios para evitar el robo al autotransporte que ocurre desde las carreteras libres.

      Proyecto para reducir robos en carreteras de San Luis Potosí

      Y es que se sabe que el 22% de los robos a vehículos afectan a la carga a nivel federal y hay una cifra de las propias autoridades, que refiere que 35% de esos robos se concentran en San Luis Potosí.

      Detalles del proyecto túnel seguro

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      Por ello, el plan se refiere al confinamiento total de carreteras para convertirlas en lo que se llamará "Túnel Seguro", de tal manera que las conexiones de las carreteras de cuota del tramo que sale de La Pitaya al Libramiento Oriente y el tramo de San Luis Potosí a Matehuala, sean carreteras seguras.

      La característica también será incluida a futuro en tramos carreteros hacia Querétaro y hacia Nuevo Laredo.

      El proyecto "Túnel Seguro" abarcará el tramo de cuota "La Pitaya-San Luis Potosí", el Libramiento Oriente, el Libramiento Norte, el Libramiento Poniente y la carretera de cuota San Luis Potosí-Matehuala.

      El proyecto incluirá las conexiones desde Nuevo Laredo hasta la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, pasando por carreteras de San Luis Potosí e incluye la construcción de puentes vehiculares para permitir la conexión entre regiones, sin que éstas interrumpan el tráfico de la Carretera 57 de cuota.

      La primera etapa ya abarca 133 kilómetros de carreteras y la segunda se desenvolverá en 188 kilómetros.

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