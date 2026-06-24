Inició Colombia fase final del escrutinio

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BOGOTÁ.- Colombia inició el martes la fase final del escrutinio que declarará al ganador del ajustado balotaje presidencial en el que, según el recuento preliminar, el conservador Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de los votos.

El escrutinio nacional está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que consolida las actas y resuelve reclamos. Previamente, los jueces realizaron un escrutinio que, según la Registraduría, tuvo una coincidencia de 99,99% con el conteo preliminar.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, instaló el escrutinio en un centro de eventos de Bogotá para "brindar total certeza y transparencia frente a la ciudadanía".

El conteo preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, ubica a De la Espriella con el 49,66% de los votos y al progresista Iván Cepeda el 48,70%. La diferencia entre ambos es de más de 250.800 votos.

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El senador Cepeda, quien ha prometido continuar la agenda política del presidente saliente Gustavo Petro , no reconoció el resultado del conteo preliminar y aseguró que los abogados de su partido han hecho reclamos sobre decenas de millares de mesas de votación por presuntas irregularidades en las elecciones.