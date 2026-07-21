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Inundaciones dejan 20 muertos en Afganistán

Por AP

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Inundaciones dejan 20 muertos en Afganistán
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      KABUL, Afganistán.- Inundaciones súbitas en el este de Afganistán han causado la muerte de 20 personas, han herido a unas 80 más y han dejado a más de 100 desaparecidas, informaron las autoridades afganas el lunes.

      Las inundaciones azotaron la provincia oriental de Nuristán, indicó Yousaf Hammad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, quien añadió que estaba en marcha una operación para localizar a los desaparecidos.

      "Lamentablemente, las graves inundaciones de hoy en la ciudad de Parun y en varias otras zonas de la provincia de Nuristán han provocado una gran pérdida de vidas y bienes entre nuestros conciudadanos", manifestó Hammad, y agregó que las inundaciones habían causado daños extensos en las viviendas de la gente, las tierras agrícolas y las instalaciones públicas. "Instamos a todos los ciudadanos a mantenerse alejados de las zonas propensas a inundaciones y de las áreas en riesgo", añadió.

      Afganistán es altamente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, como nevadas y lluvias intensas que desencadenan inundaciones repentinas, que a menudo matan a decenas, o incluso a cientos, de personas a la vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones súbitas durante la primavera boreal.

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