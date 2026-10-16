Irak reporta pérdidas de 60.000 millones por conflicto EE.UU. e Irán

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Bagdad, 16 oct (EFE).- El ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, aseguró que Irak ha sufrido pérdidas de 60.000 millones dólares (unos 53.300 millones de euros) como consecuencia del conflicto de EE.UU. e Israel contra Irán, agravado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para las exportaciones de petróleo iraquíes.

Impacto económico del conflicto entre EE.UU. e Irán en Irak

"El actual conflicto entre Estados Unidos e Irán ha provocado importantes pérdidas económicas", de "aproximadamente 60.000 millones de dólares", indicó en un comunicado difundido por la agencia nacional de noticias iraquí, INA.

Aseguró que la "persistencia del conflicto ha agravado la crisis energética mundial y ha intensificado la preocupación por el aumento de la inflación, lo cual repercute negativamente en las economías de muchas naciones de todo el mundo, incluidas las de Europa".

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Reunión bilateral entre Irak e Italia para fortalecer cooperación

Así lo indicó durante su reunión con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante su viaje a Roma, donde ambos "abordaron las relaciones bilaterales, las vías para fortalecer la cooperación conjunta y los acontecimientos a nivel regional e internacional".

El comunicado añadió que en la reunión también se analizaron "las repercusiones de la actual guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto en la seguridad europea, así como la evolución de los conflictos en la región y sus efectos sobre Irak" y el golfo Pérsico.

La crisis en el estrecho de Ormuz ha golpeado a Irak -el segundo mayor productor de petróleo dentro de la OPEP-, sobre todo por su fuerte dependencia de esa ruta para vender petróleo, ya que antes de su bloqueo pasaban entre el 80 y el 90 % de las exportaciones iraquíes de crudo.

El bloqueo y las restricciones al tráfico marítimo provocaron una caída muy severa de las ventas al exterior, produciendo un impacto directo en su economía.

Medidas del gobierno iraquí para mitigar el bloqueo en Ormuz

Ante esta situación, el Gobierno iraquí ordenó elevar la producción, acelerar el desarrollo de infraestructuras y ampliar canales de exportación, con proyectos para desviar crudo por Jordania, Siria y otros territorios vecinos, además de nuevas rutas para camiones cisterna.