Incendios en Malibú y Azusa causan evacuaciones y cortes eléctricos

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LOS ÁNGELES (AP) — Varios incendios de matorrales ardían en el sur de California el jueves por la noche, avivados por el calor y el viento que llevó a las empresas de servicios públicos a cortar el suministro eléctrico a decenas de miles de personas en todo el estado.

Incendios en Malibú y medidas de evacuación

Un incendio de rápida propagación en Malibú, una ciudad costera al oeste de Los Ángeles, provocó órdenes y avisos de evacuación para una amplia zona en las montañas de Santa Mónica. Podía verse una gran nube de humo negro sobre las cimas en cámaras cercanas y a kilómetros (millas) de distancia.

El fuego creció a unas 40 hectáreas (más de 100 acres) y amenazaba un centro de detención juvenil y de rehabilitación del condado Los Ángeles. El Servicio Meteorológico Nacional prevé un aumento de las ráfagas de viento durante la noche que podría intensificar las llamas.

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Los bomberos trabajaban para contener otros dos incendios que se iniciaron por la tarde y activaron órdenes de evacuación en la ciudad de Azusa, al norte de Los Ángeles, y en Camp Pendleton, cerca de San Diego.

Cortes eléctricos preventivos y condiciones meteorológicas

En el norte de California, casi 62.000 clientes en 26 condados en las estribaciones de la Sierra Nevada, la región vinícola y la Costa Central no tenían electricidad, según Pacific Gas and Electric Company, que comenzó a cortar el suministro de manera preventiva la noche del miércoles. Otros 65 mil clientes en los condados Los Ángeles, Kern y Ventura se quedaron sin electricidad el jueves, informó Southern California Edison.

Algunos de los peores incendios forestales en el estado han sido provocados por equipos eléctricos, y en los últimos años las empresas de servicios públicos han comenzado a cortar el suministro de manera preventiva durante el clima seco y ventoso en un esfuerzo por prevenir incendios.

Se esperaba que las condiciones meteorológicas que incrementan el riesgo de incendios se mantuvieran hasta el sábado.

Los vientos de Santa Ana azotan el sur de California

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien enfrentó críticas por la respuesta de su ciudad a incendios mortales en 2025, indicó que ordenó al Departamento de Bomberos desplegar personal y equipo antes que lleguen los vientos. El Departamento de Bomberos también solicitó ayuda a la oficina estatal de servicios de emergencia, agregó.

"Es una situación bastante generalizada de condiciones meteorológicas de incendio elevadas, así que toda la región del sur de California realmente debería estar en alerta", señaló Rose Schoenfeld, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperan vientos secos, cálidos y con ráfagas del noreste conocidos como Santa Anas, que soplan desde el interior del sur de California hacia la costa y mar adentro, y se pronostica que los más fuertes se registren desde la tarde del jueves hasta la tarde del viernes.

Schoenfeld indicó que los vientos podrían alcanzar de 32 a 64 km/h (20 a 40 mph), con ráfagas de 80 a 113 km/h (50 a 70 mph), en las montañas de San Gabriel, en el condado Los Ángeles, y en las montañas de Santa Susana, que están mayormente en el condado Ventura. También se pronostican condiciones críticas elevadas, aunque breves, de clima propicio para incendios en partes de las montañas de Santa Lucia, en el condado San Luis Obispo.

Un incendio que comenzó el jueves en Azusa provocó órdenes de evacuación para un vecindario en las laderas de las montañas de San Gabriel que más tarde se rebajaron a advertencias. Unos 200 bomberos combatían el incendio de matorral impulsado por el viento, que quemó al menos más de 16 hectáreas (40 acres), dijo a KTLA-TV Jonathan Torres, portavoz del Departamento de Bomberos del condado Los Ángeles. El avance de las llamas se había detenido a media tarde.

Más al sur, un incendio en Camp Pendleton amenazó edificios. Se emitieron órdenes de evacuación en el área de Las Flores de la base militar, que se levantaron por la noche, explicaron funcionarios militares en un comunicado.

Cuadrillas del Departamento de Bomberos de Camp Pendleton y del Departamento Forestal y de Prevención de Incendios de California combatían el fuego, que había crecido a 3,8 kilómetros cuadrados (más de 1,5 millas cuadradas), causando columnas de humo en el cielo. Las autoridades cerraron temporalmente una parte de la cercana Interestatal 5, una carretera clave que recorre California de norte a sur.

El incendio amenazó infraestructura y provocó un apagón en la zona de Las Pulgas, donde comenzó el incendio, de acuerdo con los oficiales.

Cortes de electricidad generalizados en el norte de California

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que algunas comunidades en la Sierra Nevada y sus estribaciones comenzaron a registrar vientos fuertes, altas temperaturas y baja humedad a partir de la noche del miércoles.

El servicio emitió una Alerta de Bandera Roja para partes del centro y norte de California que comienza el jueves y se extiende hasta la mañana del viernes, y advirtió que cualquier incendio se propagará rápidamente. Estas alertas se emiten cuando las condiciones meteorológicas generan un mayor riesgo de incendios forestales.

Pacific Gas and Electric Company informó el jueves que notificó a 90.000 clientes en 29 condados que podrían perder el suministro eléctrico.

La empresa indicó que la posible interrupción del servicio para clientes desde la Costa Central hasta los rincones superiores de la Sierra Nevada podría prolongarse hasta la tarde del sábado.

Se espera calor y viento hasta el fin de semana

En el sur de California, la Alerta de Bandera Roja para las zonas montañosas de los condados Ventura y Los Ángeles estará vigente hasta la noche del viernes.

En enero de 2025, el incendio de Palisades — avivado por los vientos de Santa Ana — arrasó un vecindario en una ladera de Los Ángeles, mató a 12 personas y destruyó mansiones con espectaculares vistas al océano. Las autoridades determinaron que el incendio de Palisades fue una reactivación de otro incendio que, alegaron, fue provocado intencionalmente por un hombre de 29 años.

Otro incendio que ardió al mismo tiempo en la ciudad de Altadena, en el condado Los Ángeles, mató a 19 personas y destruyó más de 9,400 viviendas y negocios. Ese incendio fue causado por chispas de una torre de transmisión inactiva propiedad de Southern California Edison, indicaron autoridades.

Schoenfeld explicó que los vientos de Santa Ana no serán tan fuertes como durante esos incendios, cuando las ráfagas alcanzaban entre 96 a 160 km/h (60 y 100 mph).

Southern California Edison está considerando cortes por seguridad pública que podrían afectar a 207.000 clientes, y la mayoría de ellos —105 mil — se encuentran en el condado Ventura, justo al norte de Los Ángeles.