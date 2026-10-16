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Inundaciones en Estambul dejan cuatro muertos y miles de afectados

Cuatro personas murieron y varias siguen desaparecidas tras las intensas lluvias en Estambul.

Por AP

Octubre 16, 2026 07:41 a.m.
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Inundaciones en Estambul dejan cuatro muertos y miles de afectados
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      ESTAMBUL (AP) — Las catastróficas inundaciones registradas esta semana en Estambul fueron las peores en más de 80 años, dijo el viernes el ministro del Interior de Turquía. La cifra de fallecidos aumentó a cuatro.

      Estambul, la ciudad más grande de Turquía con 16 millones de habitantes, recibió en 48 horas hasta la mañana del jueves más lluvia que el promedio histórico combinado de septiembre y octubre, reportó la agencia noticiosa estatal Anadolu.

      Ministro confirma peor inundación en Estambul desde 1942

      "Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a nuestros ciudadanos, pero también estamos viviendo el mayor desastre por inundaciones desde 1942", manifestó Mustafa Ciftci durante una visita a una de las zonas más afectadas por el aguacero del miércoles por la noche.

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      El cuerpo de un hombre de 66 años fue hallado el viernes bajo un puente en el distrito de Sariyer, en Estambul. Antes se habían reportado otros tres decesos, incluyendo el de un adolescente electrocutado durante la tormenta.

      Impacto en la comunidad y acciones oficiales

      Viviendas y comercios quedaron anegados mientras el agua cubría calles y parques en toda la ciudad. Muchos vehículos fueron arrastrados y terminaron amontonados al pie de las colinas.

      Antes del hallazgo de la cuarta víctima mortal el viernes, Ciftci comentó a reporteros en el barrio de Ayazaga, en Sariyer, que cuatro personas seguían desaparecidas.

      En total se registraron 9.850 reportes por daños y otros problemas relacionados con las inundaciones, y 46.000 efectivos trabajaban para retirar los escombros y ayudar a los residentes, añadió.

      Murat Kurum, ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, acompañó a Ciftci en su visita.

      En respuesta a la preocupación de que las inundaciones se hubieran agravado por el desarrollo urbanístico cerca de los cursos de agua, afirmó que afrontar el problema era "esencial".

      Kurum, quien el próximo mes presidirá la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP31, en la ciudad turca de Antalya, también vinculó las inundaciones con los efectos del cambio climático. "Combatir el cambio climático no es una opción, sino una necesidad", sostuvo.

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