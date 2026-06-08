Irán ataca a Israel; tregua se tambalea

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Redacción Internacional.- Irán lanzó este domingo un ataque con misiles contra Israel que puso en riesgo las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para frenar la guerra en Oriente Medio, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió de inmediato al Gobierno israelí no responder porque aseguró que un acuerdo con Teherán está "muy cerca".

La ofensiva fue lanzada por Irán después de un ataque israelí contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo.

Irán ya había anticipado que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con EU el 8 de abril incluye a la nación árabe.

Aunque el Ejército israelí aseguró haber interceptado todos los misiles, la reanudación de las hostilidades pone en aprietos el éxito de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, por lo que el presidente Trump se apresuró a decir que pedirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no responda la ofensiva.

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"Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", declaró Trump.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir, expresó en una publicación de X que "Teherán debería arder esta noche", mientras que el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y que el Estado Mayor está evaluando "planes para el futuro".

Irán, a través del jefe del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, afirmó que si Israel amplía sus ataques en el Líbano o responde la ofensiva de este domingo "se enfrentará a una respuesta devastadora contra el régimen y sus partidarios".