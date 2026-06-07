Tiroteo en centro Israel deja un reservista muerto y agresor abatido

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TEL AVIV, Israel (AP) — Un hombre palestino con ciudadanía israelí perpetró el domingo una ola de tiroteos en varias localidades del centro de Israel, matando a un reservista e hiriendo a otras cinco personas, según la policía israelí y el ejército. El agresor fue abatido por la policía.

El incidente se produjo en un momento de tensiones elevadas tras una serie de ataques de colonos israelíes y el tiroteo mortal de un bebé palestino durante el fin de semana, en la cercana Cisjordania. La policía identificó al agresor como un residente de la localidad árabe de Taybeh, de unos 20 años, pero sus motivos precisos aún se desconocen.

El ataque comenzó con un tiroteo el domingo por la mañana en una gasolinera cerca de la localidad de Kokhav Yair, ubicada del lado israelí de la frontera con la Cisjordania ocupada. Poco después se recibieron otros reportes de disparos en dos localidades israelíes cercanas y en las proximidades del asentamiento israelí de Salit, ubicado dentro de Cisjordania.

La policía inicialmente temió una serie de ataques coordinados, pero finalmente determinó que se trataba de un tirador y un cómplice que pudo haber servido como su conductor. El presunto cómplice fue arrestado más tarde luego que intentó apuñalar a policías con una botella de vidrio.

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El ejército de Israel señaló que un reservista de 55 años murió cerca de Tzur Natan. El servicio de rescate Magen David Adom afirmó que otras cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

El temor a un ataque generalizado llevó a las autoridades a ordenar a los residentes que permanecieran en sus casas y los niños en la zona fueron confinados en las escuelas durante al menos tres horas.

"Desde el 7 de octubre, el escenario que esperábamos era el cruce de terroristas a nuestras localidades desde el otro lado de la frontera; no creo que nadie imaginara que descubriríamos que los agresores eran ciudadanos israelíes", dijo a medios israelíes Oshrit Gani Gonen, jefa del consejo regional, en referencia al ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Ministro de seguridad publica video supuestamente con el agresor muerto

El primer ministro Benjamin Netanyahu elogió a las fuerzas de seguridad que abatieron al agresor, al tiempo que el ministro de seguridad pública de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la policía, difundió un video de sí mismo de pie junto a lo que parecía ser una imagen difuminada del agresor muerto.

"Este es el fin de todo terrorista, así es como debe verse", dijo Ben-Gvir, quien recientemente encabezó un esfuerzo para aprobar una nueva ley que busca imponer la pena de muerte a atacantes palestinos. Esa ley ahora enfrenta impugnaciones legales.

Ben-Gvir ha sido objeto de una dura condena de otros líderes israelíes por difundir videos polémicos, como su trato a activistas de una flotilla que fueron detenidos tras intentar romper el bloqueo marítimo a Gaza.

Cisjordania ha experimentado un aumento de la violencia mortal desde que comenzó la guerra en Gaza. Israel ha intensificado las operaciones militares en todo el territorio, matando a cientos de personas. Asegura que las redadas están dirigidas contra milicianos, pero decenas de civiles también han muerto.

El ataque del 7 de octubre mató a alrededor de 1.200 personas y tomó a 251 como rehenes. La ofensiva posterior de Israel en Gaza ha matado a más de 72.000 palestinos, incluidos combatientes y civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio, parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados generalmente fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose de civiles y milicianos.

Ataques israelíes matan a 9 en Gaza

También el domingo, al menos cinco palestinos murieron en un ataque aéreo israelí que impactó un puesto policial en la ciudad sureña de Jan Yunis, según la Media Luna Roja Palestina. Los muertos fueron trasladados a un hospital de campaña administrado por la Media Luna Roja. Al menos otras 10 personas resultaron heridas, indicó la organización benéfica.

Un ataque israelí más tarde ese día mató al menos a cuatro palestinos cuando impactó un vehículo en la parte occidental de Ciudad de Gaza, según el hospital Shifa, que recibió a las víctimas.

El ejército israelí no comentó de inmediato sobre ninguno de los ataques, pero ha dicho en el pasado que atacará a milicianos que representen una amenaza para sus tropas.

El acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos del 10 de octubre intentó detener la guerra entre Israel y Hamás. Si bien los combates más intensos han disminuido, el alto el fuego ha registrado fuego israelí casi a diario.

Por su parte, Netanyahu, en una reunión del gabinete, reiteró su promesa de tomar el 70% de Gaza.

"Actualmente estamos controlando más del 60% del territorio, y pronto llegaremos al 70%". Subrayó que Israel no está permitiendo que Hamás "se rearme o nos haga daño", en comentarios difundidos a los medios.

El jefe de la Junta de Paz, creada por Estados Unidos que supervisa el alto el fuego, reconoció el mes pasado que los próximos pasos en la tregua se han estancado por la cuestión clave de desarmar a Hamás.

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