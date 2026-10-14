SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026
Guerrero Milán destaca el papel del sindicato en asesorar a docentes frente a las acusaciones
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En lo que va del 2026, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), acumula la apertura de alrededor de 15 procedimientos administrativos en contra de docentes, entre acusaciones falsas e inasistencias.
Así lo informó Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quien precisó que toda carta administrativa es remitida a la representación sindical, a fin de brindar asesoría y acompañamiento.
Describió que las acusaciones se relacionan con señalamientos sobre que un maestro "vio morbosamente" a una madre de familia, presunto maltrato o probable acoso por tocarle el hombro a un alumno.
"Sí vamos trabajando con la autoridad y vamos tratando, sobre todo, con las dependencias como la PPNNA que luego emiten recomendaciones y que la autoridad le tiene que sustentar", exteriorizó.
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Destacó que el SEER y la organización sindical mantienen capacitaciones en materia de Derechos Humanos, a fin de establecer en qué momento pueden vulnerarse sus derechos como trabajadores, así como los de los alumnos.
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