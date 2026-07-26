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Israel detiene a más de 70 sospechosos tras enfrentamientos

Por AP

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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      NAPLUSA, Cisjordani.-. — El ejército de Israel informó que detuvo a más de 70 sospechosos en toda Cisjordania durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, un día después de que las tropas se desplegaron por todo el territorio tras la violencia que dejó dos soldados israelíes y cuatro aldeanos palestinos muertos.

      El ejército permanecía en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania, donde se concentraron los enfrentamientos del viernes. Varios palestinos describieron inspecciones que incluyeron redadas en un hospital de la ciudad de Naplusa, una de las zonas más violentas del territorio.

      Los palestinos en Cisjordania han enfrentado actos de violencia, mientras el gobierno de línea dura de Israel, dominado por líderes y simpatizantes de los colonos, ha supervisado un aumento en la construcción de asentamientos en los últimos cuatro años. La comunidad internacional, en su gran mayoría, considera que la construcción de asentamientos israelíes es ilegal y un obstáculo para la paz.

      Los soldados realizan un arresto durante una redada en un hospital de Cisjordania

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      "Más de 50 soldados y agentes armados irrumpieron en el hospital, aterrorizando a los pacientes", declaró a los periodistas Ghassan Barkat, director del Hospital Especializado de Naplusa. Señaló que, el viernes, los militares detuvieron, ataron e insultaron a personal y pacientes, allanaron departamentos del hospital y arrestaron a un hombre gravemente herido, Ali Hussein Ali Ramadan.

      "Esto no debería ocurrir en una institución sanitaria", manifestó Barkat, y agregó que había mujeres y niños presentes.

      El ejército israelí emitió un comunicado donde no mencionó el hospital, pero indicó que se registraron más de 300 lugares y que fueron detenidas personas a las que describieron como afiliados del grupo armado Hamás.

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