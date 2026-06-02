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Israel y Hezbolá logran acuerdo

Trump anunció el avance después de su conversación telefónica con Banjamin Netanyahu

Por AP

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Israel y Hezbolá logran acuerdo
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      Washington.- El presidente Donald Trump anunció el lunes que Israel y Hezbolá han acordado reducir los combates después de que sostuvo conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y se comunicó con el grupo libanés.

      Trump anunció avance en redes sociales después de su conversación telefónica con Netanyahu, cuyas fuerzas realizaron recientemente su incursión más profunda en el Líbano en más de un cuarto de siglo. Trump afirmó que no habría tropas israelíes "dirigiéndose a Beirut, y las que estaban en camino ya dieron media vuelta".

      El mandatario estadounidense señaló que Hezbolá había "acordado que cesarán todos los disparos, que Israel no los atacará, y ellos no atacarán a Israel".

      Netanyahu confirmó la conversación, la cual describió más como una advertencia que como una restricción, asegurando que le dijo a Trump que su país atacará objetivos en Beirut si Hezbolá continúa con su ofensiva. El ejército israelí seguirá "operando conforme a lo planeado" en el sur del Líbano, añadió Netanyahu. Hezbolá no había respondido hasta el momento.

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      El anuncio de Trump se produjo después de que el gobierno israelí ordenó ataques contra los suburbios del sur de Beirut y mientras Hezbolá lanzaba cohetes contra el norte de Israel, incluso en los alrededores de la ciudad costera de Haifa.

      Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano dejaron seis muertos, incluido un ciudadano sirio cerca de la ciudad de Nabatiye, informó la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado. Israel atacó otras localidades y poblados cercanos a la ciudad, ubicadas en las inmediaciones del estratégico castillo de Beaufort y otras posiciones capturadas por Israel en los últimos días.

      Un ataque aéreo lanzado el lunes por la tarde en la ciudad portuaria de Tiro causó graves daños en el Hospital Jabal Amel, informó el Ministerio de Salud. La agencia difundió un video en el que se puede ver a mujeres y niños conmocionados dentro del hospital, donde las ventanas quedaron destrozadas.

      El ejército israelí, por su parte, afirmó que la Fuerza Aérea interceptó dos proyectiles lanzados desde el Líbano hacia territorio de Israel, así como un objetivo aéreo sospechoso en la zona donde operan soldados israelíes en el sur de Líbano. No se reportaron heridos.

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