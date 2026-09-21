Italia quiere endurecer reglas para los migrantes
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Roma, Ita.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que presentará a su gobierno una medida que limitará el número de estudiantes extranjeros en las aulas y prohibirá el uso de burkas y nicabs en las escuelas.
Giorgia Meloni le comentó al ala juvenil de su partido nacionalista conservador Hermanos de Italia que la medida también hará obligatorias las clases de italiano para los padres de estudiantes extranjeros que tengan "serias dificultades para integrarse en el sistema escolar".
"Para nosotros, cualquiera que venga a Italia y quiera construir aquí su futuro debe aprender nuestro idioma, comprender nuestra cultura y respetar nuestras reglas", afirmó ante una ovación en el festival nacional de Gioventù Nazionale en Roma. "Es la única manera seria de acogerlos".
Meloni se refirió específicamente a una prohibición del burka, una prenda que cubre todo el cuerpo y que usan algunas mujeres musulmanas, y del nicab, el velo que usan las mujeres musulmanas más conservadoras, en el que, como máximo, sólo se ven los ojos. Pero Meloni no mencionó el hiyab, el pañuelo que cubre la cabeza y que usan algunas mujeres musulmanas.
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Una vez aprobada por el gobierno, la medida necesitará la aprobación parlamentaria en un plazo de 60 días para convertirse en ley.
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