Javier Tarazona es liberado en Venezuela después de 4 Años en prisión

CARACAS (AP) — Más de cuatro años después de su detención, el defensor de derechos humanos y profesor Javier Tarazona fue liberado el domingo en Caracas, confirmaron organizaciones civiles.

Su liberación sucede en medio de un proceso de excarcelación prometido por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la intervención militar estadounidense que depuso al expresidente Nicolás Maduro.

La excarcelación de Tarazona fue confirmada en la red social X por organizaciones civiles y sus familiares.

Luego de estar preso por cuatro años y sietes meses, "llegó este tan anhelado día", escribió su hermano, José Tarazona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mi hermano "está en libertad, gracias a Dios Todopoderoso", comentó José Tarazona. "La libertad de uno es la esperanza de todos".

Javier Tarazona, director de la organización de defensa de derechos humanos FundaRedes, fue detenido en julio de 2021 tras denunciar que era acosado por agentes de inteligencia nacional.

Durante su activismo, Tarazona había denunciado, además, la presencia de actores armados ilegales en la zona fronteriza con Colombia y su supuesto vínculo con altos mandos del oficialismo, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional, que denunció el deterioro de su salud por falta de atención médica durante su encarcelamiento.

El defensor de derechos humanos fue acusado de "terrorismo", una designación que las autoridades usan frecuentemente en contra de opositores reales o percibidos del gobierno.

Varias voces celebraron la liberación del activista, como la líder opositora María Corina Machado que se dijo conmovida.

"Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega. Tú, mejor que nadie, lo sabes, en Venezuela habrá justicia. Libertad para Todos los presos políticos", señaló en X.

También la organización de defensa de derechos humanos, Provea, celebró el fin de lo que calificó como una "prolongada e injusta detención".

En tanto, el Foro Penal, una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela, informó en sus redes sobre la liberación de otras cinco personas durante el domingo. Hasta el sábado, el Foro registró 310 excarcelaciones de presos por motivos políticos, quedando por liberar más de 700.

El oficialismo no admite que existan "presos políticos" y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habían instado al gobierno venezolano a cesar las detenciones y violaciones a los derechos humanos, lo fue calificado en su momento como "falaz" por el gobierno del entonces presidente Maduro.

El viernes, Rodríguez, la presidenta encargada, anunció además un proyecto de ley de amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, mostró la víspera el optimismo por la citada ley, pero pidió cautela y que "no sirva para crear un manto de impunidad por violaciones a los derechos humanos en el pasado".