Joven, corneada en el rostro en Sanfermines

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Pamplona, Esp.- Una participante fue corneada en la cara y muchos más tuvieron la suerte de no sufrir heridas graves el sábado durante un caótico encierro del festival de San Fermín en España.

Los seis toros y los cabestros que los acompañaban se arremetieron entre una multitud de aficionados a la adrenalina que abarrotaba el estrecho recorrido por las calles de Pamplona. Los enormes animales derribaron a los corredores sobre los adoquines, y los tropiezos provocaron varios amontonamientos durante la carrera de dos minutos y medio desde los corrales hasta la plaza de toros, donde los toreros matarán a los animales.

Una participante recibió una cornada en el rostro, y otras 12 personas requirieron atención médica por diversos golpes, según el Hospital de la Universidad de Navarra.

Un toro negro se separó del grupo al principio de la carrera de 875 metros (957 yardas) y embistió a un grupo de personas, golpeando de lleno con un cuerno a una mujer en el costado del rostro. No estaba claro si ese era el momento de la cornada.

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Muchos participantes parecían completamente ajenos a la presencia de los toros que les pisaban los talones y que, en lugar de intentar cornearlos, simplemente los empujaban para apartarlos.

El del sábado fue el quinto encierro matutino del festival de ocho días en el norte de España.

El festival de este año se lleva a cabo 100 años después de la publicación de la novela "The Sun Also Rises" de Ernest Hemingway, cuya aparición catapultó el festival de San Fermín a la fama internacional.