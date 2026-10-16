logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas

Se entregan camiones cisterna para limpieza y mantenimiento, dijo Maribel López Sierra

Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2026 02:45 p.m.
A
Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que la mayoría de las escuelas de la capital potosina padecen por el desabasto de agua potable.

      Pese a que no precisó el nuero, dijo lo anterior en el contexto de los actualizaciones o indexaciones que aprobará próximamente el Congreso del Estado, como parte de las propuestas de tarifas del agua presentadas por los 59 municipios.

      Ante la afectación que impacta directamente al estudiantado, López Sierra aseveró que la dependencia estatal envía pipas de agua, a fin de que las escuelas puedan atender la limpieza de sanitarios y de las instalaciones.

      No obstante, presumió que el Gobierno estatal prepara estrategias para abatir la falta del suministro del líquido, es decir, mediante la entrega gratuita de camiones tipo cisterna.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En San Luis Potosí existen 8 mil 843 escuelas públicas y privadas en los diferentes niveles de educación básica escolarizada, de acuerdo con los registros estatales y federales de autoridades educativas.

      LEA TAMBIÉN

      Mayoría de municipios, sin tratadora de aguas residuales: Conagua

      Urge que exista mayor compromiso de las autoridades locales

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas
      Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas

      Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se entregan camiones cisterna para limpieza y mantenimiento, dijo Maribel López Sierra

      Mayoría de municipios, sin tratadora de aguas residuales: Conagua
      Mayoría de municipios, sin tratadora de aguas residuales: Conagua

      Mayoría de municipios, sin tratadora de aguas residuales: Conagua

      SLP

      Rubén Pacheco

      Urge que exista mayor compromiso de las autoridades locales

      Falta apoyo a mujeres en Morena, dice Nallely Vargas
      Falta apoyo a mujeres en Morena, dice Nallely Vargas

      Falta apoyo a mujeres en Morena, dice Nallely Vargas

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La exdiputada federal y local señala que las y los fundadores ya no son considerados en Morena

      Se recuperan, 18 personas con sarampión en SLP
      Se recuperan, 18 personas con sarampión en SLP

      Se recuperan, 18 personas con sarampión en SLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      Autoridades sanitarias implementan cercos epidemiológicos para controlar contagios en la frontera con Zacatecas