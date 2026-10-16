Reconoce SEGE carencia de agua en mayoría de escuelas capitalinas
Se entregan camiones cisterna para limpieza y mantenimiento, dijo Maribel López Sierra
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Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), informó que la mayoría de las escuelas de la capital potosina padecen por el desabasto de agua potable.
Pese a que no precisó el nuero, dijo lo anterior en el contexto de los actualizaciones o indexaciones que aprobará próximamente el Congreso del Estado, como parte de las propuestas de tarifas del agua presentadas por los 59 municipios.
Ante la afectación que impacta directamente al estudiantado, López Sierra aseveró que la dependencia estatal envía pipas de agua, a fin de que las escuelas puedan atender la limpieza de sanitarios y de las instalaciones.
No obstante, presumió que el Gobierno estatal prepara estrategias para abatir la falta del suministro del líquido, es decir, mediante la entrega gratuita de camiones tipo cisterna.
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En San Luis Potosí existen 8 mil 843 escuelas públicas y privadas en los diferentes niveles de educación básica escolarizada, de acuerdo con los registros estatales y federales de autoridades educativas.
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