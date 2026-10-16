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Mayoría de municipios, sin tratadora de aguas residuales: Conagua

Urge que exista mayor compromiso de las autoridades locales, dijo González Castillo

Por Rubén Pacheco

Octubre 16, 2026 02:45 p.m.
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Mayoría de municipios, sin tratadora de aguas residuales: Conagua
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      Mientras los municipios no cuenten con plantas potabilizadoras y plantas tratadoras de agua residuales (PTAR), las presas y cuerpos de agua presentarán contaminación, advirtió Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      Recordó que, de los 59 municipios de la entidad potosina menos del 35 por ciento tiene en funcionamiento la infraestructura para el tratamiento del agua residual, porcentaje que evidencia la urgencia de que exista mayor compromiso de las autoridades locales.

      Recalcó que, mientras no existan medidas de remediación y atención, solo queda en el discurso el cuidado del agua y la protección de los recursos naturales como las presas, lagos, ríos y otros puntos de agua.

      Pese a lo anterior, afirmó que las presas San José, El Peaje y El Realito no presentan agentes contaminantes de alto riesgo para la población como Escherichia coli, derivado de los resultados obtenidos de monitoreos de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris).

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      El funcionario federal destacó la voluntad de las presidencias de Huehuetlán y Coxcatlán, cuyos gobiernos ya presentaron sus proyectos de plantas tratadoras.

      "Lo sabemos (que existen), como el flúor que está presente y en algunos lugares donde hay presencia de arsénico y otros metales pesados. Lo Coepris, la Cofepris han estado muy atentos; Conagua hemos estado en todas las mesas y estamos haciendo planes de contingencia", remató.

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