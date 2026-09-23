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Jovencito abre fuego en Turquía; hiere a once

Por AP

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Jovencito abre fuego en Turquía; hiere a once
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      Ankara, Turquía.- Un adolescente armado abrió fuego el martes cerca de una escuela secundaria en el oeste de Turquía e hirió al menos a 11 personas, informaron las autoridades. El presunto tirador fue detenido.

      Tres de los heridos se encuentran en estado grave y reciben cuidados intensivos, dijo el ministro de Educación, Mustafa Ciftci. Una persona había sido dada de alta del hospital.

      El ataque ocurrió frente a una escuela secundaria y de formación profesional en el distrito de Turgutlu, en la provincia de Manisa, indicó la oficina del gobernador provincial en un comunicado. Equipos policiales y médicos fueron enviados de inmediato al lugar.

      El canal de noticias HaberTurk informó que el agresor era un estudiante de 15 años de la escuela. El reporte agregó que llegó al lugar armado con una escopeta y disparó al azar cerca de la secundaria antes de intentar huir. El agresor tomó el arma de la casa de sus abuelos.

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      El motivo del ataque no lo conoció, según Gurlek, quien agregó que se designó a dos fiscales de alto rango para investigar el tiroteo, incluidas denuncias de que el estudiante era víctima de acoso en la escuela.

      Un video de una cámara de seguridad mostró al presunto tirador caminando por una calle con un arma. Otro video lo mostró corriendo por otra calle, aún con el arma.

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