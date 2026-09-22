logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio

La difusión en redes sociales generó debate sobre la privacidad y límites en espacios deportivos.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 09:53 p.m.
A
Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales, la denuncia de la usuaria Marian Bravo se volvió viral al dar a conocer que fue grabada sin su consentimiento por su entrenador en un gimnasio de la alcaldía Magdalena Contreras.

      Entrenador graba sin permiso en gimnasio Magdalena Contreras

      El trabajador intentó pasar desapercibido al filmar discretamente a la joven con su dispositivo móvil; sin embargo, al editar el video de su entrenamiento de glúteo, fue que la víctima se percató de lo ocurrido.

      Respuesta de la administración y reacción de la víctima

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al presentar una queja con la administración del establecimiento, la respuesta del dueño del gimnasio fue minimizar la situación, sin sancionar al entrenador; "Argumentaron que yo no estaba en una postura provocativa", señaló la víctima.

      En el clip de la confrontación, la persona argumentó que el ejercicio es parte del trabajo del entrenador y que no se podía saber con exactitud con qué finalidad grabó el video, ya que el personal también toma evidencia de su trabajo para las redes sociales y no lo podían correr por ese motivo.

      "Sufrir la invasión a la intimidad por parte de personal capacitado y recibir como respuesta de la gerencia la minimización del hecho refleja la complicidad estructural que vivimos a diario", escribió Marian al pie del video.

      La evidencia difundida en redes sociales provocó un intenso debate entre los usuarios sobre los límites del personal en los espacios deportivos. "Estamos cansadas de vivir esto todos los días y que no pase nada".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio
      Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio

      Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio

      SLP

      El Universal

      La difusión en redes sociales generó debate sobre la privacidad y límites en espacios deportivos.

      Artículo 19 advierte riesgos de reforma a Ley de Derecho de Autor en México
      Artículo 19 advierte riesgos de reforma a Ley de Derecho de Autor en México

      Artículo 19 advierte riesgos de reforma a Ley de Derecho de Autor en México

      SLP

      EFE

      La iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum busca modificar responsabilidades de proveedores de internet.

      Citlalli Hernández se deslinda de propaganda con logo Chapulín Colorado
      Citlalli Hernández se deslinda de propaganda con logo Chapulín Colorado

      Citlalli Hernández se deslinda de propaganda con logo Chapulín Colorado

      SLP

      El Universal

      La funcionaria aclaró que cualquier comunicación oficial será directa y rechazó versiones falsas que circulan en redes sociales.

      Senado aprueba reforma para garantizar alimentos a grupos vulnerables
      Senado aprueba reforma para garantizar alimentos a grupos vulnerables

      Senado aprueba reforma para garantizar alimentos a grupos vulnerables

      SLP

      El Universal

      Más de 18 millones de personas en México carecen de alimentación nutritiva, alerta el senador Angulo.