Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales, la denuncia de la usuaria Marian Bravo se volvió viral al dar a conocer que fue grabada sin su consentimiento por su entrenador en un gimnasio de la alcaldía Magdalena Contreras.

Entrenador graba sin permiso en gimnasio Magdalena Contreras

El trabajador intentó pasar desapercibido al filmar discretamente a la joven con su dispositivo móvil; sin embargo, al editar el video de su entrenamiento de glúteo, fue que la víctima se percató de lo ocurrido.

Respuesta de la administración y reacción de la víctima

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Al presentar una queja con la administración del establecimiento, la respuesta del dueño del gimnasio fue minimizar la situación, sin sancionar al entrenador; "Argumentaron que yo no estaba en una postura provocativa", señaló la víctima.

En el clip de la confrontación, la persona argumentó que el ejercicio es parte del trabajo del entrenador y que no se podía saber con exactitud con qué finalidad grabó el video, ya que el personal también toma evidencia de su trabajo para las redes sociales y no lo podían correr por ese motivo.

"Sufrir la invasión a la intimidad por parte de personal capacitado y recibir como respuesta de la gerencia la minimización del hecho refleja la complicidad estructural que vivimos a diario", escribió Marian al pie del video.

La evidencia difundida en redes sociales provocó un intenso debate entre los usuarios sobre los límites del personal en los espacios deportivos. "Estamos cansadas de vivir esto todos los días y que no pase nada".