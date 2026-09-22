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Maldita Vecindad reivindica tradiciones mexicanas como escudo cultural

La banda celebra 40 años con conciertos temáticos y reafirma su compromiso social y cultural.

Por EFE

Septiembre 22, 2026 09:49 p.m.
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Maldita Vecindad reivindica tradiciones mexicanas como escudo cultural
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      Ciudad de México, 22 sep (EFE).– El legendario grupo de rock mexicano Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio reivindicó este martes las tradiciones populares del país como un escudo cultural y un espacio de paz frente a la violencia que se vive tanto en México como en el mundo.

      Maldita Vecindad y su compromiso con las tradiciones mexicanas

      Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio es una emblemática agrupación nacida en 1985 en la Ciudad de México que revolucionó la escena musical al fusionar el ska y el rock con ritmos populares.

      A cuatro décadas de su fundación, la banda integrada por Roco Pachukote, Enrique 'Pato' Montes y Aldo Acuña defendió la vigencia de su mensaje social y la capacidad transformadora de la cultura para hacer frente a la crisis de violencia que vive México y el mundo.

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      Roco Pachukote destaca la música como herramienta de resistencia

      Pachukote valoró poder dar un concierto "en estos tiempos que la violencia ha llegado también a la cultura" y se mostró positivo por poder ofrecer a sus fanáticos "un espacio tranquilo y seguro" donde se pueda "celebrar la vida en paz", al subrayar que la música y el arte comunitario son herramientas indispensables de resistencia.

      El cantante recordó que el compromiso de la banda con las festividades tradicionales nació en noviembre de 1985, semanas después del devastador terremoto que asoló la capital mexicana, cuando sintieron la necesidad de "retomar la tradición" y mantener viva la memoria colectiva a través de un concierto por el Día de Muertos en unos tiempos en los que "la gente hablaba de Halloween".

      Como parte de esta labor de difusión cultural, la banda anunció dos conciertos temáticos el 30 de octubre en la Arena Ciudad de México y el 6 de noviembre en la Arena Guadalajara para celebrar su espectáculo 'Día de Muertos en la Vecindad', tras lo cual darán un concierto en Colombia a finales de año.

      Roco Pachukote defendió además la vigencia del 'pachuquismo' y del 'caló' como expresiones callejeras que no entienden de límites territoriales, al tiempo que definió el repertorio del colectivo como una "radiografía viva" de la historia social del país.

      El pachuquismo es un movimiento de resistencia sociocultural e identidad transfronteriza surgido en la década de 1930 y caracterizado por la estética del 'zoot suit', el cual dio origen al 'caló', una jerga mestiza de barrio que combina español e inglés como código de pertenencia comunitaria.

      "Cada concierto es una pequeña rebelión libertaria en la que la música no es mercancía; es parte de nuestras vidas, es herencia y es identidad", enfatizó el músico tras rechazar la etiqueta de contracultura al asegurar que la banda representa una "cultura ancestral".

      Por su parte, el guitarrista 'Pato' Montes señaló que el grupo mantiene intacta su conexión con distintas generaciones que comparten el orgullo por la cultura popular de barrio frente a la globalización.

      Cuarenta años después de su comienzo, el grupo liderado por Roco Pachukote se mantiene como un referente fundamental de la cultura urbana y de la resistencia social en América Latina a través de discos clave como El Circo e himnos generacionales como "Kumbala".

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