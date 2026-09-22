PRI impugnará resolución del INE que ordena bajar publicaciones

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Las y los diputados federales del PRI anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordena a legisladores priístas bajar de sus redes sociales las publicaciones en las cuales señalan a Morena de ser un "narcopartido".

PRI impugna resolución INE sobre publicaciones

En conferencia de prensa, las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional denunciaron que dicho mandato afecta la libertad de expresión, la deliberación pública y la inviolabilidad de opinión de quienes integran el Congreso de la Unión.

El coordinador Rubén Moreira Valdez y el diputado Emilio Suárez Licona, acompañados por otros integrantes de la bancada del PRI, afirmaron que acudirán a las instancias legales correspondientes y, de ser necesario, al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, al considerar que el tema trasciende a los propios legisladores.

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Moreira Valdez señaló que la determinación, promovida a partir de una queja de Movimiento de Regeneración Nacional, constituye una afectación a la actividad parlamentaria, particularmente porque se ordena retirar publicaciones en las que legisladores priístas expresaron su posición respecto de la participación de la delincuencia organizada en la política.

PRI denuncia afectación a inmunidad parlamentaria y libertad de expresión

"Ya no hay libertad de expresión", sostuvo el coordinador parlamentario, al señalar que la resolución también afecta la inmunidad parlamentaria que permite a los legisladores expresar sus opiniones en defensa de los intereses de sus representados.

Explicó que entre los legisladores notificados se encuentran Emilio Suárez Licona, Marco Antonio Mendoza y Carolina Viggiano, además de su propia persona, por publicaciones en las que repostearon un mensaje del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien también es senador.

Rubén Moreira Valdez indicó que planteó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la preocupación por la afectación a la inmunidad parlamentaria y adelantó que le hará llegar por escrito la resolución del INE para que se tomen las medidas que correspondan desde el Poder Legislativo.

Por su parte, Emilio Suárez detalló que la resolución del INE "sostiene infundadamente la existencia de calumnia electoral por el simple hecho de haber compartido una postura del senador y dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno".

Aseguró que resulta un contrasentido jurídico que se pretenda sancionar a representantes populares por hacer eco de debates públicos indispensables para la ciudadanía.

"Hoy no perdió el PRI Nacional; perdieron las instituciones en el país. El INE México se ha convertido en una tapadera de los señalamientos de vínculos del crimen organizado con la política", concluyó Suárez Licona.

El también representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral advirtió que la resolución también tiene implicaciones para la libertad de expresión y la participación de los medios de comunicación, ya que consideró que el debate público sobre la seguridad y la participación del crimen organizado en procesos políticos no debe ser impedido por medio de esta clase de determinaciones.