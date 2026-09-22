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Uso de IA en empresas mexicanas permanece en 64%, dice especialista

Más de 550 mil empresas mexicanas incorporaron IA en el último año, aumentando la adopción nacional a 48%.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 10:40 p.m.
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Uso de IA en empresas mexicanas permanece en 64%, dice especialista
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El 63% de las empresas mexicanas que emplean inteligencia artificial (IA) permanece en una etapa básica de adopción, mientras que 24% alcanza un nivel intermedio y sólo 13% emplea sistemas avanzados, señaló Nicole Filippetti, especialista en IA y ciberseguridad y directora de Vinculación de la University of Advanced Technologies (UNIAT).

      Adopción de inteligencia artificial en empresas mexicanas

      En un comunicado, la especialista citó datos recabados por esta institución y el informe "Desbloqueando el potencial de la IA en México 2026", elaborado por Strand Partners para Amazon Web Services (AWS), según los cuales más de 550 mil empresas mexicanas incorporaron estas herramientas durante los últimos 12 meses.

      Con ello, la tasa nacional de adopción pasó de 38% a 48% y el total de organizaciones usuarias superó los 2.5 millones, indicó.

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      Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) registraron una adopción de 47%, cercana al 49% de las grandes corporaciones. Entre las empresas emergentes, conocidas como startups, la proporción fue de 52%.

      Retos en talento especializado y formación

      "Adopción crece, pero de forma superficial", afirmó Jorge Villalobos, director general de UNIAT, quien vinculó las limitaciones en el aprovechamiento de dichas herramientas con la falta de talento especializado.

      Filippetti señaló que 68% de los empleadores industriales en México reconoce dificultades para contratar personal especializado en ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, áreas que la institución considera fundamentales para la manufactura avanzada y el sector aeroespacial.

      Además, afirmó que, de un total de 278 mil profesionales de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) formados en México, sólo 3% cuenta con el nivel de inglés técnico requerido.

      Sobre la formación de especialistas, Villalobos informó que UNIAT evalúa extender a Guadalajara y San Luis Potosí el modelo de centro de IA y ciberseguridad que opera en Tijuana.

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