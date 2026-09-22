Huracán Polo se vuelve "una de las tormentas más fuertes jamás registradas"

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El huracán Polo se fortaleció el martes hasta convertirse en uno de los ciclones del Pacífico más poderosos en décadas, y se pronostica que recorrerá las aguas frente a la costa suroeste de México como un huracán de categoría 5.

Huracán Polo categoría 5 y su trayectoria

Polo era una tormenta "extremadamente peligrosa", con vientos máximos sostenidos de 265 km/h (165 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), en una actualización de un avión cazahuracanes que fue enviado al ciclón.

Es el tercer huracán de categoría 5 de esta temporada del Pacífico, después de Genevieve y Lowell. La categoría 5 es el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, lo que refleja que los vientos máximos sostenidos de la tormenta superan los 253 km/h (157 mph).

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Polo se ubicaba a 338 kilómetros (210 millas) al sur de Zihuatanejo, México, y permanecía casi estacionario sobre el océano Pacífico la noche del martes. El NHC indicó que se esperaba que Polo comenzara un giro lento pero pronunciado hacia el noroeste durante la noche y luego viajara hacia el oeste-noroeste en los próximos días.

Reacciones oficiales y preparativos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia de prensa matutina que los expertos habían indicado que era poco probable que el huracán tocara tierra. Aun así, el NHC dijo que se registran vientos con fuerza de huracán hasta 65 kilómetros (40 millas) del ojo de la tormenta y vientos con fuerza de tormenta tropical hasta 169 kilómetros (105 millas) de distancia.

El huracán volvió a poner en vilo a los residentes de la costa mexicana en el Pacífico después de que en años recientes fueran golpeados por poderosos ciclones en varias ocasiones. Las playas se vaciaron y nubes oscuras flotaban sobre mares agitados, mientras que las autoridades mexicanas suspendieron temporalmente las clases en varias zonas. La Marina de México cerró puertos en los estados de Guerrero y Michoacán, y advirtió a civiles y pescadores que tuvieran cuidado.

Concepción López Villegas estaba entre muchos a lo largo de la costa que se afanaban en preparar su restaurante junto al mar para lo que pudiera venir. Olas fuertes ya azotaban la línea costera de su ciudad, Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Mientras hombres y niños observaban las aguas agitadas detrás de ella, López Villegas dijo que temía que las olas poderosas destruyeran el pequeño negocio que ha trabajado durante décadas para construir.

Intensificación rápida y contexto climático

Datos del NHC muestran que Polo ha alcanzado velocidades sólo vistas en pocos huracanes que se han formado en la región en décadas recientes, en particular el huracán Patricia, que alcanzó 346 km/h (215 mph) en 2015.

"Esta es una de las tormentas más fuertes de la historia en la cuenca (del Pacífico)", afirmó Kristen L. Corbosiero, profesora del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany.

El NHC advirtió que se esperaban condiciones de tormenta tropical a lo largo de la costa del Pacífico en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima.

Las lluvias intensas podrían producir inundaciones repentinas y deslaves. Se pronosticaron entre 8 y 15 centímetros (3 y 6 pulgadas) de lluvia para los estados de Guerrero y Michoacán, con cantidades menores posibles para las porciones costeras de los estados de Oaxaca, Colima y Jalisco.

La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta en la que pide a los estadounidenses evitar el agua y las playas, y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

"Aunque la tormenta no toque tierra directamente, las lluvias intensas pueden producir inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida. Las condiciones peligrosas del océano —intensificadas por las tormentas— pueden resultar en corrientes de resaca mortales y olas anómalas", escribió la embajada en un comunicado.

La rápida intensificación de la tormenta ha dejado atónitos tanto a científicos como a autoridades, y el NHC escribió en un informe que fue "verdaderamente notable" lo rápido que Polo ganó fuerza en las últimas 24 horas.

Philip Klotzbach, científico investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, atribuyó la intensificación al fenómeno meteorológico conocido como El Niño, que ha alimentado sequías devastadoras en México y Centroamérica e inundaciones en otras partes de la región.

En el Pacífico, dijo, ha resultado en aguas más cálidas y patrones de viento que sirven de combustible para los huracanes.

"Están todos los ingredientes que los huracanes necesitan para volverse realmente fuertes realmente rápido", afirmó Klotzbach.

Para muchos en la costa del Pacífico, Polo trajo recuerdos del devastador huracán Otis en 2023, que arrasó la ciudad portuaria de Acapulco. La destrucción y las decenas de personas que murieron por la tormenta se atribuyeron, en parte, a la rápida intensificación del huracán porque dio a los residentes poco tiempo para prepararse, sacar sus botes del mar o evacuar.

La tormenta tropical Odalys estaba también en el océano Pacífico, pero lejos de tierra. Se pronosticaba que el ciclón se convirtiera en huracán en algún momento del martes, informó el NHC. Odalys tenía vientos máximos sostenidos de 110 km/h (70 mph).

En el océano Atlántico, Fay se degradó a un remanente. Los vientos máximos sostenidos bajaron a 56 km/h (35 mph) el martes y el sistema estaba muy al suroeste de las Azores.

Aún no se han formado huracanes en el Atlántico este año, y este año ha establecido un récord por el mayor tiempo que ha transcurrido desde el inicio de una temporada sin un huracán. Los efectos de El Niño de este año frenan las tormentas antes de que se formen.