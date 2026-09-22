Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026
La Exposición de Personas y Tecnología reúne innovaciones y desarrollos
Galeria
Visitantes recorrieron este martes la Exposición de Personas y Tecnología 2026, inaugurada en Pekín, China, como un espacio dedicado a mostrar avances e innovaciones vinculados con la vida cotidiana.
La muestra presenta distintas aplicaciones tecnológicas y propuestas relacionadas con la interacción entre las personas y las herramientas digitales.
La exposición se desarrolla del 22 al 24 de septiembre de 2026 en la capital china.
Fotos: EFE / Wu Hao
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