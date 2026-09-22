Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Visitantes recorrieron este martes la Exposición de Personas y Tecnología 2026, inaugurada en Pekín, China, como un espacio dedicado a mostrar avances e innovaciones vinculados con la vida cotidiana.

La muestra presenta distintas aplicaciones tecnológicas y propuestas relacionadas con la interacción entre las personas y las herramientas digitales.

La exposición se desarrolla del 22 al 24 de septiembre de 2026 en la capital china.

Fotos: EFE / Wu Hao

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí