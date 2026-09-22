Nauru cambia oficialmente su nombre a Naoero en Naciones Unidas

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NUEVA YORK (AP) — Con voz enérgica y orgullosa, un mandatario se puso de pie ante la mayor reunión de líderes del mundo en nombre de su nación y anunció que tenía algo importante que decir. Naoero, una diminuta nación insular en el Pacífico sur, ha modificado su nombre —y, en el proceso, recuperó su herencia, manifestó su presidente.

David Adeang anuncia cambio de nombre en Naciones Unidas

"He viajado lejos", afirmó en Naciones Unidas el martes David Adeang.

Lo que el mundo conoció durante muchos años como Nauru, explicó Adeang, volvía al nombre y a la pronunciación de su pasado: Naoero.

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"Hay momentos en la vida de una nación en los que su pueblo es llamado a recordar quiénes han sido siempre", señaló Adeang en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. "Este es un momento así para nosotros".

Aunque los nombres son similares y, en esencia, la misma palabra, el cambio en la ortografía y la pronunciación representa el esfuerzo del país por replantearse —incluso por redefinir su marca— tanto para su propia gente como para el mundo exterior. Lo calificó no como un cambio, sino como un esfuerzo por "afirmar una verdad".

"Durante muchos años, el mundo conoció a nuestro país como Nauru. Nauru es como sonaba nuestro nombre para quienes encontraban difícil decirlo, y el mundo lo mantuvo", agregó Adeang. "Pero no es el nombre que nuestro pueblo usaba entre sí".

Código internacional y contexto histórico del cambio

La nación, una isla de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas) con unos 12.000 habitantes, se independizó en 1968 tras un prolongado dominio colonial bajo el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Alemania. Anunció el cambio de nombre en agosto, después de haber señalado su intención en febrero.

El código internacional del país cambiará de NRU a NRO y su gente será conocida como naoero en lugar de nauruano.

En el último siglo, otras naciones se han rebautizado o han ajustado sus nombres por diversas razones, desde la modernización hasta el rechazo del colonialismo.

La nación africana de Esuatini cambió su nombre de Suazilandia en 2018. En África, Dahomey pasó a ser Benín tras un golpe de Estado en 1975 y Rodesia se convirtió en Zimbabue en 1980 después de desprenderse del dominio colonial. Siam se convirtió en Tailandia en 1939 para fomentar la unidad étnica y deshacerse de una etiqueta extranjera.

Turquía, por su parte, ha sido oficialmente llamada Turkiye desde 1920, pero solicitó en 2022 que Naciones Unidas usara también en inglés esa ortografía y pronunciación como su nombre, en parte para evitar confusiones con la palabra en inglés "turkey" (pavo).

La lista continúa. Persia se convirtió en Irán. Birmania pasó a ser Myanmar. Alto Volta ahora es Burkina Faso, Costa de Oro es Ghana y Ceilán es Sri Lanka.

Un nombre, obviamente, es una expresión crucial e íntima de la identidad de una nación en cualquier escenario, nacional o internacional. Las declaraciones de Adeang el martes reflejaron esto, mientras pronunciaba cuidadosamente el nombre para diferenciarlo de su pronunciación anterior.

"No tomamos esta decisión para borrar nuestro pasado. La tomamos porque lo honramos", agregó. "Ese nombre lleva la memoria de nuestros antepasados, nuestra lengua y nuestra identidad. Ha estado ahí todo el tiempo. Nunca perdido, nunca ausente. Hoy, restauramos Naoero".

Y luego, tras completar su intervención sobre los problemas que enfrenta su pueblo —el aumento del nivel del mar, la economía, el respeto en el escenario global— concluyó su discurso con tres palabras:

"Digan nuestro nombre".