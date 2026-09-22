Construyen Iglesia en tiempo récord

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Construido en un tiempo récord de 18 meses, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aperturó su decimoquinto templo en México, localizado en San Luis Potosí, el cual abrirá sus puertas al público a partir del próximo jueves 24 de septiembre y hasta el sábado 10 de octubre, con excepción del sábado 3 de octubre y de los domingos, lugar donde los visitantes podrán desconectarse del mundo y sentir la paz interior.

Detalles arquitectónicos y simbólicos del templo

El recinto, que recoge elementos barrocos y neoclásicos en su construcción, es considerado por los miembros de la Iglesia de Jesucristo como la "casa del Señor". A ella nada más se puede acceder con cubrezapatos para no ensuciar las enormes alfombras, adornadas con flores de chocolate, características de la región.

Las fotos y videos dentro del templo están prohibidos por la sacralidad del recinto, el cual consta de diferentes salones, entre los que destacan la sala de bautismo, que cuenta con una pila bautismal custodiada por 12 bueyes; el salón celestial, donde se reflexiona acerca del propósito y el devenir de la vida; la sala de sellamiento, donde hombres y mujeres se consagran en matrimonio; así como la sala de instrucciones y de ordenanza.

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En el templo, que se usara para propósitos religiosos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo se deben despojar de sus prendas habituales para vestir de ropa blanca con el objetivo de recordar que "todos somos iguales" y para enaltecer la pureza de las convicciones personales.

Al interior, entre pinturas de Jesucristo aludiendo a pasajes bíblicos y los cuadros de La Sierra de San Miguelito y La Cascada Salto del Agua (El Naranjo), que retratan lugares emblemáticos de esta entidad y que fueron pintados exclusivamente para dicho templo, los creyentes aprenden sobre el propósito de la vida, se comprometen a seguir las enseñanzas de Jesús, servir a sus semejantes y, lo más importante, sellan sus vínculos familiares para la eternidad, "porque no acaban con la muerte".

Significado espiritual y comunitario de la apertura

El templo, una experiencia espiritual y de desconexión

Élder Taylor G. Godoy, Setenta Autoridad General de la Iglesia de Jesucristo, sostuvo que la apertura del templo significa una "expresión de amor de Dios y una bendición para la comunidad de San Luis Potosí tenerlo tan cercanamente".

En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que México es un pueblo creyente y afirmó que "la presencia del templo resalta la importancia del lazo familiar, porque México es un pueblo que tradicionalmente eleva el elemento familia, pues es algo importante para los mexicanos".

"La ciudadanía mexicana por excelencia es un país que se centra y gira alrededor de lo que significa la familia. Para nosotros es lo mismo y en ese sentido estamos muy conectados", dijo.

Por ello, invitó a la comunidad potosina a visitar el templo para "tener una experiencia espiritual y una desconexión de los desafíos y los avatares del mundo, porque les prometo, les aseguro que habrá algo especial viniendo a sus mentes y sus corazones".

Acerca del templo

El templo es un edificio de una sola planta de aproximadamente 925 metros cuadrados, construido en un terreno de 1.6 hectáreas, el cual se inspira en el patrimonio arquitectónico barroco y neoclásico de San Luis Potosí, incorporando motivos ornamentales geométricos y de líneas fluidas arraigados en la tradición local.

Cuenta con un sistema modular de acero estructural con revestimiento de cemento reforzado con fibra de vidrio, lo que proporciona durabilidad y acabados refinados. Mientras que la aguja se eleva aproximadamente 28,80 metros, continuando con el simbolismo tradicional de la verticalidad en el diseño de los templos.

En los jardines que rodean el templo se plantaron distintas especies de árboles, arbustos y plantas perennes nativas de México, las cuales se seleccionaron por su resistencia y para complementar el templo con los colores de sus flores, sus texturas y la sombra que proporcionan.

Cuando se dedique, el templo de San Luis Potosí se convertirá en el templo número 228 en funcionamiento en el mundo y el decimoquinto en México. Entre otros templos se encuentran el de la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Colonia Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Tampico, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa.

Otros dos templos están en construcción en Torreón y Querétaro y existen algunos anunciados en Cancún, Chihuahua, Ciudad de México Benemérito, Cuernavaca, Culiacán, Juchitán de Zaragoza, Pachuca, Reynosa, Toluca y Tula.