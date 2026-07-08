Divisiones en comunidad judía de EE UU por acciones de Israel en Gaza

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Las acciones de Israel siguen dividiendo a las comunidades judías de Estados Unidos casi tres años después del inicio de la guerra más reciente en Gaza, y una nueva encuesta de AP-NORC revela que algunas de las mayores diferencias se dan entre los judíos religiosos y los seculares.

Opiniones encontradas sobre las acciones militares de Israel

La encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research deja claro que, para muchos judíos de Estados Unidos, el apoyo a Israel sigue siendo un pilar de su identidad religiosa, y su existencia, una garantía de autodeterminación y seguridad judías. Sin embargo, otros —en particular quienes se identifican como judíos por vínculos étnicos, culturales o familiares, más que por la religión— se sienten menos conectados con Israel y juzgan con mayor dureza sus acciones en el conflicto en curso.

Alrededor de 7 de cada 10 adultos judíos en general se identifican como judíos cuando se les pregunta por su afiliación religiosa, según la amplia encuesta, en la que se abordaron desde las opiniones sobre Israel hasta las preocupaciones por el antisemitismo y las tensiones en las relaciones interpersonales. El resto, cerca de 3 de cada 10 adultos judíos, afirma ser ateo, agnóstico o no tener una afiliación religiosa en particular, pero aun así se identifica como judío de otras maneras.

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Israel ha estado en el centro de la agitación en Oriente Medio desde el ataque encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas. Más de 73.000 palestinos han muerto en Gaza desde que Israel lanzó ataques de represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, que no distingue entre muertes de civiles y de combatientes. Las continuas ofensivas de Israel se han convertido en un tema divisivo para estadounidenses judíos y no judíos, lo que ha derivado en protestas, ha incrementado los temores de antisemitismo y ha planteado preguntas sobre los estrechos vínculos de Estados Unidos con Israel.

Entre los judíos con afiliación religiosa, las opiniones sobre las recientes acciones militares de Israel distan mucho de ser uniformes o acríticas. Solo cerca de la mitad dice que las operaciones militares en curso de Israel en Gaza están justificadas. Aproximadamente una cuarta parte cree que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, una acusación formulada por algunas organizaciones de derechos humanos y negada enérgicamente por Israel y el gobierno de Estados Unidos.

Pero respaldan más las acciones de Israel que los judíos estadounidenses seculares. Cerca de 4 de cada 10 judíos sin afiliación religiosa dicen que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos, y solo alrededor de 2 de cada 10 consideran justificadas las operaciones actuales de Israel en Gaza. La gran mayoría, el 74%, afirma que está "poco" o "nada" apegada emocionalmente a Israel, un marcado contraste con otros adultos judíos.

Anna Constant, de 56 años y residente de Seattle, se identifica como judía cultural y comenta que no se siente estrechamente conectada con Israel.

"En cierto modo, me considero una versión estadounidense de un judío. Sí tengo una patria", manifestó, en referencia a Estados Unidos.

Al mismo tiempo, "se me rompe el corazón por todo lo que todos afrontan allá... Tenemos malos gobiernos, no solo en Israel sino en Estados Unidos. Trato de aferrarme a la realidad de que la gente no son los gobiernos".

Impacto en la comunidad y divisiones internas

En la encuesta se encontró que los judíos que asisten con regularidad a servicios religiosos tienen más probabilidades de sentir una conexión con Israel y de considerar justificadas sus acciones militares en Gaza que quienes nunca asisten.

Alrededor de 3 de cada 10 adultos judíos nunca asisten a servicios religiosos, aunque esa cifra sube a cerca de dos tercios entre los judíos sin afiliación religiosa. Aproximadamente la mitad de los adultos judíos asiste unas pocas veces al año o con menor frecuencia. Cerca de 2 de cada 10 asisten al menos una vez al mes, incluido alrededor de 1 de cada 10 que asiste semanalmente.

Según la encuesta, los adultos judíos se identifican mayormente como demócratas; cerca de 3 de cada 10 se identifican como republicanos. Los judíos sin afiliación religiosa tienen una probabilidad ligeramente mayor que los adultos judíos en general de identificarse como demócratas, y una menor de definirse como republicanos.

Jacqueline Rothstein, de 35 años, divide su tiempo entre un suburbio de la ciudad de Nueva York en Long Island y Brooklyn, el distrito de la ciudad con una fuerte presencia judía. Es ortodoxa moderna y asiste a servicios de culto aproximadamente una vez al mes.

Independiente en lo político, tiene una opinión favorable del presidente republicano Donald Trump y una opinión desfavorable del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata musulmán que apoya los derechos de los palestinos. Rothstein afirma que su identidad judía y apoyar a Israel son "sumamente importantes" para ella.

Está muy consciente de las divisiones dentro de la comunidad judía y menciona la historia familiar como una razón clave de las distintas posturas sobre Israel. Dos de sus abuelos eran judíos sefardíes expulsados de Egipto en la década de 1960; los otros dos eran sobrevivientes del Holocausto, indicó.

"Hay muchos judíos estadounidenses cuyos abuelos no tuvieron ese trauma", expresó Rothstein. "Si no tienes conexión con Israel, si tus abuelos estaban a salvo en Estados Unidos... entonces no conoces la lucha".

Los adultos judíos que se identifican como judíos religiosos tienen mucha más probabilidad que los judíos no religiosos de identificarse como sionistas. Cerca de 3 de cada 10 adultos judíos religiosos dicen que "sionista" los describe "extremadamente" o "muy" bien, en comparación con el 6% de los judíos sin afiliación religiosa.

Casi la mitad de los judíos seculares, el 45%, dice que "sionista" los describe "no muy bien" o "nada bien".

Muchos aún ven a Israel como un elemento central para su identidad judía

Apoyar a Israel sigue siendo fundamental para la identidad de muchos adultos judíos, pero su importancia frente a otros aspectos de ser judío varía.

Aproximadamente la mitad de los adultos judíos con afiliación religiosa dice que apoyar a Israel es "extremadamente" o "muy" importante para su identidad judía, en comparación con cerca de 1 de cada 10 adultos judíos sin afiliación religiosa.

El rabino Seth Adelson señaló que Israel fue fundado principalmente por judíos seculares, pero sugirió que hoy, en Estados Unidos, los vínculos más fuertes con Israel se sienten entre los judíos observantes. Es el rabino de la Congregación Beth Shalom en Pittsburgh, una sinagoga conservadora con estrechos lazos con las tres congregaciones atacadas en la masacre de 2018 en la cercana sinagoga Tree of Life, en la que murieron 11 fieles en el ataque antisemita más mortífero del país.

"En los últimos años, quizá debido a la complejidad de esa región, debido a los desafíos que enfrentan los estados modernos, los judíos religiosos han sido más propensos a aferrarse a nuestras historias antiguas, y los judíos sin religión han sido menos propensos a aferrarse a esas historias", sostuvo Adelson.

Parte de la división es generacional. Los judíos más jóvenes —independientemente de su afiliación judía— tienen menos probabilidades de ver a Israel como importante para su identidad judía. Pero también hay puntos en común. Las mayorías de adultos judíos jóvenes y mayores, por ejemplo, dicen que recordar el Holocausto es importante para su identidad judía.

Bonnie Brody, de 78 años, creció en una comunidad con varios sobrevivientes del Holocausto en Queens, Nueva York. Aunque no siempre está de acuerdo con las decisiones de su gobierno, la residente de Florida considera a Israel un refugio vital para los judíos.

"Escuché las historias de los campos de concentración y de cómo incluso (Estados Unidos) rechazó a un barco lleno de judíos", relató, en referencia al transatlántico St. Louis, que salió de Alemania en 1939 con cientos de refugiados judíos a bordo y al que se le impidió desembarcar en Estados Unidos. "Muchos de ellos no tenían adónde ir".

Conflictos familiares por posturas sobre Israel

Los conflictos dolorosos con la familia por Israel son comunes

En la encuesta se concluye que actualmente surgen rupturas dentro de familias y comunidades por Israel, incluso entre judíos sin afiliación religiosa.

La mayoría de los adultos judíos, el 55%, dice que se ha sentido ofendida por los comentarios de otra persona sobre Israel desde el ataque del 7 de octubre, mientras que cerca de 4 de cada 10 afirma haber estado en desacuerdo con familiares sobre algo relacionado con ese país.

Alrededor de 3 de cada 10 dice que le dejó de hablar a alguien por algo que esa persona dijo sobre Israel.

Shainah Horowitz, de 45 años, una demócrata convencida de Portland, Oregon, comenta que la comunidad judía en esa ciudad marcadamente liberal está plagada de divisiones. Por un lado, explicó, hay fricción entre judíos ortodoxos con inclinaciones políticas hacia la derecha y judíos con posturas más hacia la izquierda, incluidos los de su sinagoga conservadora, que se enorgullece de ser inclusiva con la comunidad LGBTQ+. Al mismo tiempo, añadió, los judíos seculares antisionistas en Portland pueden ser tajantemente críticos con los judíos que —como la propia Horowitz— se identifican como sionistas y apoyan el concepto de Israel como un Estado judío.

"No puedo tener conversaciones con ciertos amigos —no judíos y algunos judíos muy seculares que compran el sesgo antiisraelí—", afirmó.