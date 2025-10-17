Juicio en Rusia: Condenan a Soldados Ucranianos del Batallón Aidar

Una corte del sur de Rusia condenó el viernes a 15 soldados ucranianos capturados por cargos de terrorismo tras un juicio que Kiev calificó de farsa y violación del derecho internacional.

El tribunal militar en Rostov del Don sentenció a 15 efectivos del batallón Aidar, que Moscú designó como grupo terrorista, a penas de entre 15 y 21 años de prisión.

Este fue el segundo juicio masivo de prisioneros de guerra ucranianos desde marzo, cuando 23 miembros de la brigada de élite Azov fueron condenados por cargos similares en un juicio que también fue condenado por Ucrania como una violación del derecho internacional.

Cuando comenzó el juicio contra los miembros de Aidar en 2023, el enviado de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, dijo que el proceso era "vergonzoso" y que "Rusia está convirtiendo en criminales a aquellos que defendieron su tierra natal".

Memorial, un destacado grupo ruso de derechos humanos, calificó a los acusados como prisioneros políticos y alegó que el proceso judicial violó las convenciones internacionales que protegen a los prisioneros de guerra, añadiendo que estaban siendo juzgados solo por haber servido en el batallón Aidar, no por crímenes de guerra concretos.

"Esto viola gravemente las disposiciones de la Convención de Ginebra, que prohíbe el enjuiciamiento de prisioneros de guerra únicamente por su participación en un conflicto armado", indicó Memorial.

Rusia ha calificado a los batallones Azov y Aidar como organizaciones terroristas y ha acusado a sus miembros de crímenes de guerra. Estas unidades de voluntarios se crearon poco después de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014, y participaron activamente en la lucha contra los separatistas respaldados por Moscú en el este de Ucrania.

Aidar, Azov y otras unidades voluntarias acabaron integrándose en el ejército ucraniano. Tanto Aidar como Azov han sido criticados porque en sus orígenes incluían combatientes de círculos de ultraderecha, aunque los miembros actuales rechazan las acusaciones de extremismo y cualquier vínculo con movimientos ultranacionalistas.

En un primer momento, en el juicio a Aidar había 18 acusados. Dos enfermeras que sirvieron con el batallón también se sentaron en la banca, pero fueron devueltas a Ucrania como parte de un canje de prisioneros. Un conductor que servía con el batallón será juzgado por separado.

El juicio se celebró en un tribunal militar en la ciudad de Rostov del Don, sede del Distrito Militar del Sur de Rusia, a unos 100 kilómetros (60 millas) al este de la frontera con Ucrania.

La mayor parte del juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, pero se permitió que los reporteros cubriesen las sesiones iniciales y el veredicto del viernes.