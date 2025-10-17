Muere Kanchha Sherpa, pionero en el Everest

Katmandú, Nepal.- Kanchha Sherpa, el único miembro sobreviviente del equipo de expedición de montaña que conquistó por primera vez el monte Everest, falleció la madrugada del jueves, informó la Asociación de Montañismo de Nepal.

Kanchha murió a los 92 años en su hogar en Kapan, en el distrito de Katmandú, Nepal, confirmó Phur Gelje Sherpa, el presidente de la asociación.

“Falleció pacíficamente en su residencia”, dijo Phur Gelje Sherpa a The Associated Press, explicando que llevaba un tiempo enfermo. “Con él, un capítulo de la historia del montañismo ha desaparecido”. Los ritos funerarios se celebrarán el lunes.

Kanchha Sherpa fue uno de los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary ya su guía sherpa Tenzing Norgay a la cima del pico de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953. Guía de montaña durante la mayor parte de su vida, fue uno de los tres sherpas que alcanzaron el último campamento antes de la cumbre con Hillary y Tenzing.

Pero nunca escaló hasta la cumbre del Everest él mismo, ya que su esposa lo consideraba demasiado arriesgado, dijo en una entrevista de marzo de 2024. Prohibió a sus hijos convertirse en montañistas.