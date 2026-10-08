Don Francisco estrena nuevo programa de entrevistas

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Don Francisco estrena este fin de semana el programa "Gigantes con Don Francisco", donde entrevistará a famosos y personas en el candelero, combinando concursos y la participación del público.

Programa combina entrevistas y concursos

El perfil de los entrevistados son "personas que tienen gran trayectoria o que han tenido éxitos muy rápidos. Esos son gigantes, figuras gigantes nuevas y figuras gigantes históricas", señaló Don Francisco.

En el programa, el público participa con un karaoke para interpretar canciones populares de los artistas invitados. También pueden ganar 10.000 dólares por programa y un automóvil.

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"El público participa en los concursos, canta los jingles, gana dinero, puede llevarse un automóvil y todo está relacionado con la figura invitada", explicó Don Francisco.

Transmisión y detalles del programa

"Gigantes con Don Francisco" se transmitirá a las 7:00 p.m. de Nueva York (0100 GMT) por Univision y estará disponible al día siguiente en ViX con Nitzia Chama como copresentadora. Para Don Francisco, con más de 60 años de trayectoria, es una oportunidad para mantenerse cerca del público que lo ha acompañado.

Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, nació en Talca, Chile, el 28 de diciembre de 1940. Ha trabajado en televisión en Chile y Estados Unidos desde la década de 1960.

El presentador de programas como "Sábado Gigante", "¿Quién quiere ser millonario?", "Teletón Chile" y "Don Francisco: reflexiones" compartió claves para una entrevista exitosa: "Prepararse bien, la preparación es la base de la improvisación. Lo segundo, saber escuchar para contrapreguntar".

Aunque es una figura reconocida en Latinoamérica, enfrenta presupuestos ajustados que no le permiten confirmar la presencia de algunos invitados famosos como el Chacal.

"Por el momento no", dijo. "Pero pueden venir el Chacal, La Cuatro y el maestro Valentín Trujillo. La billetera de los canales es más chica que antes", agregó.

Don Francisco mencionó su "billetera de la suerte" que lleva 69 años y afirmó que hacer televisión "es un vicio" o "una adicción", siempre con respeto al público.

Cuando no está en cámaras, prefiere descansar en Miami, donde reside, aunque no le gusta el calor sofocante.

"La edad limita la vida y hay que seguir activo adaptándose", dijo. "No corro ni troto, camino nomás, pero mi paso es sostenido, fa sostenido".