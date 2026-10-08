Keiko Fujimori pide al Congreso facultades para combatir delincuencia

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Lima, 8 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió este jueves al Congreso de su país "dejar de lado las viejas rencillas políticas" y que otorgue al Ejecutivo las facultades legislativas que ha pedido "para derrotar a la delincuencia" y el crimen organizado.

Keiko Fujimori solicita facultades legislativas para seguridad

"¿Podremos dejar de lado las viejas rencillas políticas para priorizar un presente y futuro de seguridad y tranquilidad para nuestro pueblo?", preguntó la mandataria durante la ceremonia por el 205 aniversario de creación de la Marina de Guerra del Perú y el 147 aniversario del Combate Naval de Angamos.

La gobernante agregó que en la actualidad Perú no afronta una guerra externa que le "obligue a ir a un campo de batalla", pero sí "hay otra guerra que está matando a los peruanos", que es el embate de la delincuencia y la criminalidad organizada.

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"Por eso me dirijo a quienes tienen la responsabilidad de darle al Perú facultades fundamentales para derrotar a la delincuencia", sostuvo en referencia al Congreso.

Fujimori también destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones para afrontar los retos nacionales y dijo que la Marina de Guerra "siempre ha sido un faro de compromiso, honor y entrega" para los peruanos.

Debate y críticas en el Congreso sobre facultades legislativas

La Cámara de Diputados de Perú aprobó el pasado martes otorgar facultades al Gobierno de Fujimori para legislar durante 90 días en temas de seguridad ciudadana y medidas para enfrentar el impacto del fenómeno climático de El Niño.

La decisión, que aún debe ser revisada y votada por el Senado, se tomó tras reconsiderar una primera votación que rechazó el texto aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso, lo que llevó a un prolongado debate de más de 12 horas en el que se presentaron contrapuestas que también fueron denegadas.

Al día siguiente de la aprobación por los diputados, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, criticó que no se hubieran incluido "las herramientas más importantes que el país necesita" porque, según dijo, se dejó de lado temas como el apoyo de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad ciudadana.

Sin embargo, el jefe del gabinete confió en que el Senado pueda "mejorar la propuesta", para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, El Niño y atender las necesidades básicas de la población.

Un mes después de que su Gobierno presentara el pedido de facultades legislativas, Fujimori aseguró el 29 de septiembre pasado que los diputados estaban "poniendo a prueba su paciencia", lo que generó críticas de diversos sectores políticos que interpretaron esas palabras como una amenaza al Legislativo.

En ese momento, la presidenta también consideró "lamentable" y "decepcionante" la demora en otorgar una respuesta sobre su pedido, pero apeló "a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos".

Agregó, además, que si el Congreso rechazaba el pedido de facultades, el Ejecutivo "abrirá todos los caminos necesarios para enfrentar la criminalidad" en el país.