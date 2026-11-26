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SEÚL, Corea del Sur (AP) — El gobernante norcoreano Kim Jong Un visitó instalaciones que producen ingredientes nucleares y pidió construir más armas atómicas, días después de ignorar la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reunirse con él durante su reciente visita a Asia.

Kim Jong Un inspecciona plantas nucleares en Corea del Norte

Expertos sostienen que Kim probablemente quiere presumir de un arsenal nuclear en constante desarrollo —un pilar fundamental de su gobierno autoritario— y reafirmar su rechazo a cualquier futura conversación sobre el desmantelamiento del programa nuclear.

La Agencia Central de Noticias de Corea, el medio oficial del gobierno norcoreano, informó el jueves que Kim inspeccionó dos fábricas de producción de materiales nucleares, una de ellas recién inaugurada y la otra en proceso de ampliación. Fotos de la ACNC mostraron a Kim y a altos mandos militares caminando entre densas hileras de lo que parecían ser centrifugadoras utilizadas para producir uranio apto para armas, y recorriendo salas en las que se exhibía lo que se cree son ojivas. Algunas de las imágenes estaban borrosas.

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La ACNC indicó que Kim también visitó el miércoles una base de producción de equipos de energía atómica y un instituto de investigación nuclear.

En contadas ocasiones, Corea del Norte ha dado a conocer un sitio de enriquecimiento de uranio desde que mostró uno en su principal complejo nuclear de Yongbyon a académicos estadounidenses, que lo visitaron en 2010. El gobierno norcoreano no indicó dónde se encuentran las fábricas de producción de materiales nucleares que Kim visitó esta semana. En junio, cuando Pyongyang divulgó partes de un sitio de enriquecimiento de uranio al informar sobre la visita de Kim allí, expertos externos evaluaron que probablemente se trataba de una instalación adicional de enriquecimiento de uranio en Yongbyon.

Corea del Norte mantiene programa nuclear pese a oferta de diálogo

Kim dijo que su más reciente visita de inspección forma parte de los empeños por fortalecer las capacidades defensivas de Corea del Norte frente "a la amenaza nuclear inestable que se crea a todo momento en la región de la Península Coreana", según la agencia. Acusó a Estados Unidos de incitar a sus aliados regionales a disponer de submarinos de propulsión nuclear y de comprometerse a compartir con ellos sus armas atómicas, agregó.

De acuerdo con la ACNC, el mandatario ratificó que "son irrevocables la justeza y la sustancialidad de nuestra posesión de armas nucleares y la tendencia al aumento cuantitativo y cualitativo de nuestra capacidad nuclear".

Kim también pidió un mayor desarrollo de las armas atómicas tácticas de bajo rendimiento del país, al sostener que el despliegue de ese tipo de armas en múltiples ámbitos para diversas misiones es crucial y urgente dada la "realidad inevitable" de Corea del Norte de enfrentar en la frontera "cara a cara con el país enemigo más peligroso", en referencia a Corea del Sur. En los últimos años, Pyongyang se ha centrado en desarrollar ese tipo de armas nucleares tácticas en medio de una mayor animosidad con su vecino del sur.

"Trump ha hablado de su disposición a reunirse con Kim Jong Un, pero la posición básica de Estados Unidos de que Corea del Norte debe desnuclearizarse se mantiene sin cambios. Así que Kim Jong Un quiere decir: ´Miren lo poderosos que somos. No hablen de desnuclearización si quieren reunirse con nosotros´", dijo Moon Seong Mook, analista del Instituto de Investigación para la Estrategia Nacional de Corea, con sede en Seúl.

Según Moon, la visita del líder a las instalaciones nucleares también podría tener como objetivo revisar cómo han avanzado este año los objetivos nucleares estatales y qué metas futuras deben fijarse de cara a la conferencia de fin de año del Partido de los Trabajadores.

El Ministerio de Defensa surcoreano indicó que se toma en serio los comentarios de Kim sobre las armas nucleares de campo de batalla y que mantiene su sólida preparación militar contra las amenazas nucleares de Pyongyang bajo una alianza con Estados Unidos. El Estado Mayor Conjunto del Sur declinó compartir un análisis de las instalaciones nucleares norcoreanas reportadas por la ACNC, alegando que se trata de información confidencial para Seúl y Washington.

Trump mantiene disposición para diálogo con Kim Jong Un

Trump reiteró su deseo de restablecer la diplomacia con Kim mientras visitaba China la semana pasada para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Pero no se concretó una reunión entre ambos, ya que el gobierno norcoreano no respondió públicamente al acercamiento de Trump.

En una entrevista con el New York Post esta semana, Trump desestimó el planteamiento de que Kim hubiera rechazado su intento de contactarlo, diciendo: "No, no lo ignoró. Ustedes saben, allí tuvimos a muchos gobernantes... Habrá un momento en que nos reunamos... Simplemente no era realmente el momento adecuado. Fueron dos días muy ajetreados".

Trump también aseguró que podría reactivar la diplomacia con Kim en cualquier momento, reiniciando el intercambio de cartas que mantuvieron durante su primer mandato, aunque reconoció que ambos gobernantes no habían intercambiado correspondencia "recientemente".

Kim ha dicho previamente que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su "política hostil" contra su país y respeta lo que él llama el estatus de Corea del Norte como Estado nuclear. Expertos dicen que Kim intenta obtener reconocimiento internacional como Estado nuclear para poder exigir el levantamiento de las sanciones internacionales.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, evaluó la semana pasada que Corea del Norte ha estado ampliando su instalación original de enriquecimiento de uranio en su principal complejo nuclear de Yongbyon, y calificó la medida como "motivo de seria preocupación".

Las armas nucleares pueden construirse utilizando uranio altamente enriquecido o plutonio apto para armas, y Pyongyang tiene en Yongbyon instalaciones para producir ambos. El año pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, indicó que Corea del Norte operaba cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio y que funcionaban todos los días.