Presunto delincuente fue abatido en tiroteo del miércoles

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El enfrentamiento a balazos del pasado miércoles en el río Santiago, entre civiles armados y agentes de la Guardia Civil Estatal, dejó como saldo un presunto delincuente abatido y un detenido, además del aseguramiento de seis armas de fuego y dos vehículos.

De acuerdo a información extraoficial, el ahora occiso respondía al nombre de Óscar, conocido con los alias de "El Cepi" o "El Padrino", el cual al momento de los hechos fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, presentaba impactos de bala y fue trasladado al Hospital General de Soledad para su atención médica, aunque finalmente se reportó su fallecimiento la mañana de este jueves.

En un video que circula en redes sociales, se observa cuando uno de los detenidos, Óscar alias "El Cepi", es atendido por la Cruz Roja y se le traslada al Hospital General de Soledad, en donde finalmente habría perdido la vida a causa de los impactos recibididos.

Este jueves, en redes sociales se reportó la muerte del hombre y hubo diversas reacciones, incluso se difundieron dos videos en donde golpea a una mujer con un bat y en otro da una plática en un centro de rehabilitación.

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Sobre el operativo del miércoles, la Guardia Civil Estatal detalló que se dio luego de identificar a un presunto objetivo criminal procedente del norte del país, del cual no reveló la identidad.

De acuerdo con la información oficial, tras labores de inteligencia mediante el sistema de cámaras de reconocimiento facial, fue identificado y ubicado el supuesto objetivo criminal, cuya presencia en San Luis Potosí era objeto de seguimiento por su probable vinculación con actividades delictivas.

Al dar con él, elementos de la Guardia Civil Estatal desplegaron una intervención operativa sobre el bulevar Río Santiago, a la altura de 20 de Noviembre y, al marcarle el alto, la persona opuso resistencia y realizó detonaciones de arma de fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión. Asimismo, como resultado de la intervención, se aseguraron seis armas de fuego, cuatro cortas y dos largas, además de dos vehículos. Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Los detenidos en este caso, así como las armas aseguradas, se remitieron ante la Fiscalía General de la República por delitos como la portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.