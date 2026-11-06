Escala pleito entre Galindo y Ricardo Gallardo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En respuesta a la afirmación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de que la alcaldía capitalina había convocado a través de portales aliados una manifestación en contra del tiburonario en el museo Laberinto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que si bien apoya todas las obras del gobierno estatal, es un hecho que no se puede gobernar con ocurrencias y sin claridad.

Debate sobre prioridad entre tiburonario y presa en San Luis Potosí

En entrevista, el presidente municipal expuso que San Luis Potosí debe sopesar si es más conveniente construir un tiburonario o una presa y aseguró que si Gallardo Cardona cree que lo que el estado necesita es un acuario antes que el embalse, entonces lo va a apoyar, pero advirtió que no está de acuerdo con una obra de esa naturaleza cuando el estado enfrenta otras necesidades más importantes.

Relación y críticas entre autoridades municipales y estatales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mandatario municipal dijo que no existe una obra hídrica importante en la zona metropolitana o en el estado. Añadió que su crítica y su trato con Gallardo Cardona son respetuosos, con independencia de la forma en que el mandatario se condujo hacía su persona.

Dijo que él es un crítico del gobierno, pero no es un político que ponga apodos. Aseveró que no se bajará a ese nivel porque respeta al mandatario.

LEA TAMBIÉN VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos En un video publicado en Facebook, el gobernador acusó a sus adversarios de convocar la manifestación

Cuestionado acerca de la consideración de Ricardo Gallardo de que el Ayuntamiento tiene malos asesores, el edil juzgó que probablemente se refiera a él mismo desde el subconsciente, porque contrató a uno en Estados Unidos y tiene un asesor español. En contraste, señaló, él no tiene consultores y está gobernando la ciudad cuando el gobernador está en campaña.