logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Escala pleito entre Galindo y Ricardo Gallardo

El gobernador le achaca al alcalde capitalino protesta contra acuario con tiburones

Por Martín Rodríguez

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Escala pleito entre Galindo y Ricardo Gallardo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En respuesta a la afirmación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de que la alcaldía capitalina había convocado a través de portales aliados una manifestación en contra del tiburonario en el museo Laberinto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que si bien apoya todas las obras del gobierno estatal, es un hecho que no se puede gobernar con ocurrencias y sin claridad.

      Debate sobre prioridad entre tiburonario y presa en San Luis Potosí

      En entrevista, el presidente municipal expuso que San Luis Potosí debe sopesar si es más conveniente construir un tiburonario o una presa y aseguró que si Gallardo Cardona cree que lo que el estado necesita es un acuario antes que el embalse, entonces lo va a apoyar, pero advirtió que no está de acuerdo con una obra de esa naturaleza cuando el estado enfrenta otras necesidades más importantes.

      Relación y críticas entre autoridades municipales y estatales

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El mandatario municipal dijo que no existe una obra hídrica importante en la zona metropolitana o en el estado. Añadió que su crítica y su trato con Gallardo Cardona son respetuosos, con independencia de la forma en que el mandatario se condujo hacía su persona.

      Dijo que él es un crítico del gobierno, pero no es un político que ponga apodos. Aseveró que no se bajará a ese nivel porque respeta al mandatario.

      LEA TAMBIÉN

      VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos

      En un video publicado en Facebook, el gobernador acusó a sus adversarios de convocar la manifestación

      Cuestionado acerca de la consideración de Ricardo Gallardo de que el Ayuntamiento tiene malos asesores, el edil juzgó que probablemente se refiera a él mismo desde el subconsciente, porque contrató a uno en Estados Unidos y tiene un asesor español. En contraste, señaló, él no tiene consultores y está gobernando la ciudad cuando el gobernador está en campaña.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      PJE afronta "tapón" en su eficacia
      PJE afronta "tapón" en su eficacia

      PJE afronta "tapón" en su eficacia

      SLP

      Rubén Pacheco

      Asuntos pendientes superan en 14 por ciento a los expedientes que ingresó en 2025, revela el Inegi

      Restricción de celular se aplica desde hace un mes
      Restricción de celular se aplica desde hace un mes

      Restricción de celular se aplica desde hace un mes

      SLP

      Leonel Mora

      Admite Margarito Terán dirigente de camioneros, que violó la ley
      Admite Margarito Terán dirigente de camioneros, que violó la ley

      Admite Margarito Terán dirigente de camioneros, que violó la ley

      SLP

      Martín Rodríguez

      Seduvop, al margen del tiburanario
      Seduvop, al margen del tiburanario

      Seduvop, al margen del tiburanario

      SLP

      Rubén Pacheco