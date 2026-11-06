Vive Latino 2027; fechas de venta, precios y beneficios de los abonos

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31 Minutos, Carla Morrison, Residente, Latin Mafia y Mötley Crüe son algunos de los artistas que se presentarán en el Festival Vive Latino 2027, que celebrará su vigesimoséptima edición en la Ciudad de México.

El cartel, anunciado durante la mañana de este viernes 6 de noviembre, reúne propuestas de distintos géneros y generaciones, desde agrupaciones clásicas del rock hasta artistas contemporáneos como Ed Maverick.

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El encuentro musical se realizará el sábado 13 y domingo 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros. A continuación, te presentamos los detalles de la venta de boletos, los precios publicados hasta ahora y los beneficios de las entradas.¿Cuándo comienza la venta de boletos para el Vive Latino 2027?De acuerdo con Ocesa, la preventa para tarjetahabientes Banamex comenzará el 11 de noviembre a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster.Por su parte, la venta general iniciará el 12 de noviembre, a la misma hora y por la misma plataforma.¿Cuánto cuestan los boletos para el Vive Latino 2027?Como en ediciones anteriores, el festival mantiene un esquema de venta por fases.En la página oficial del Vive Latino ya se encuentran publicados los costos de los abonos para los dos días del festival. Hasta el momento, solo se han dado a conocer los precios de estas modalidades, pero se espera que más adelante se informe sobre la venta de boletos individuales.Estos son los precios disponibles:Abono Boxes Diamante Sur y Norte: 10 mil pesos (Fase Única).Abono Boxes Oro Sur y Norte: 7 mil 500 pesos (Fase Única).Banamex Platino: 4 mil 800 pesos (Fase Única).Abono General: 2 mil 800 pesos (Fase I).Cabe mencionar que los precios no incluyen cargos por servicio.¿Qué beneficios incluye cada tipo de boleto?Los boletos contemplan doce horas de música en cinco escenarios y acceso a las distintas actividades y espacios de festival.El Abono General permite disfrutar de activaciones de marcas, Casa Comedy, Lucha Libre, Momentos Indio, Aldea Musical y Vive La Feria. También incluye acceso a zonas de ONG, food trucks, espacios de comida, barras de bebidas, performances y áreas recreativas y de descanso. Además, ofrece la posibilidad de comprar lockers.A partir de esta modalidad, los siguientes abonos incorporan servicios y espacios exclusivos:Banamex PlatinoAdemás de las actividades y espacios incluidos en el acceso general, esta modalidad ofrece:Entrada por carriles exclusivos.Zona de gradas asignada con vista a los escenarios Amazon y Amazon Music.Terraza lounge exclusiva con áreas de descanso, sombra y recreación dentro de las gradas del escenario Amazon.Zona exclusiva para la venta de alimentos y bebidas en el escenario Amazon (con costo adicional al boleto).Wi-Fi exclusivo.Baños exclusivos dentro de las terrazas del escenario Amazon.Lanyard conmemorativo.Gafete conmemorativo con información exclusiva del festival.Actividades y oportunidades para fotografías exclusivas dentro de las terrazas.Abono Boxes Oro Sur y NorteEsta modalidad suma a los beneficios anteriores servicios adicionales:Estacionamiento dentro del inmueble (un lugar por cada cuatro personas con boleto dentro del vehículo).Servicio de meseros en butacas y terrazas.Venta de alimentos y bebidas premium (con costo adicional al boleto).Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon.Abono Boxes Diamante Sur y NorteEsta modalidad ofrece de forma extra:Butacas acolchadas y con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal.Butacas ubicadas en el punto más cercano al escenario Amazon.¿Cuál fue la reacción de los fanáticos al cartel?El anuncio del cartel generó opiniones encontradas en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su entusiasmo por la próxima edición del festival, mientras que otros manifestaron su decepción por la selección de artistas."Algunas bandas se salvan, pero a como la hicieron de emoción al menos para mi dejó mucho que desear este cartel", "Si algo hay que reconocer es que cada año se esfuerzan por hacer el peor cartel" y "se equivocaron de cartel", fueron algunos de los comentarios.Por su parte, otros seguidores celebraron la presencia de agrupaciones para distintos gustos. "Estamos listos", escribió uno de los usuarios.Además de los artistas mencionados, el cartel incluye a Cultura Profética, Los Auténticos Decadentes, Ximena Sariñana y Polymarchs, conocido como la Máxima Autoridad Disco y un referente de la música electrónica sonidera.