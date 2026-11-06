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A balazos, asesinan hombre en Col. Las Flores

Fue encontrado en un departamento de la calle Azucena, la noche del miércoles

Por Redacción

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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A balazos, asesinan hombre en Col. Las Flores
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      Un hombre de unos 46 años de edad, fue ultimado a balazos dentro de un departamento en la colonia Las Flores, al norte de la ciudad, por ahora no hay pistas sobre los presuntos responsables, aunque las autoridades ya se encuentran realizando las indagatorias.

      El hecho fue reportado a las autoridades alrededor de las 11:30 de la noche del miércoles, en el sentido de que había un hombre sin vida en un departamento del número 113 de la colonia Las Flores, esquina con la avenida Camino Real a Saltillo.

      Elementos de la Policía Municipal capitalina acudieron a verificar el reporte y descubrieron a la víctima, procediendo a acordonar la entrada al inmueble para que las demás autoridades iniciaran con las indagatorias.

      Se estableció que se trataba de un hombre de unos 46 años de edad, que estaba dentro del departamento sin vida en la parte alta del inmueble y presentaba impactos de arma de fuego, aunque de momento no había pistas sobre el responsable.

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      Elementos de la Policía de Investigación llegaron a iniciar con las indagatorias y la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación respectiva, en espera de dar con el responsable para proceder en su contra de acuerdo a la ley. El cuerpo fue recogido por personal de Servicios Periciales y enviado al Semele, en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales. 

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