Explosión en acerera causa alarma entre obreros

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La tarde de este jueves se reportó una explosión dentro de las instalaciones de la empresa Aceros San Luis, en la Zona Industrial, en la cual aparentemente no hubo lesionados, aunque el hecho causó alarma entre los obreros en turno.

La empresa, perteneciente al grupo Simec, se localiza en el Eje 114 de la Zona Industrial y la humareda por la explosión se podía observar desde el exterior. No se reportaron lesionados, aunque en fotografías que daban cuenta de daños en la infraestructura industrial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil acudió a atender el reporte y el personal operativo estableció contacto con el encargado de Seguridad Industrial, quien aseguró que se presentó un choque térmico entre el acero y agua durante una de las etapas del proceso industrial.

Los brigadistas realizaron una inspección visual en el área, observándose tres sacos con material fundido, así como afectaciones menores en una pared de lámina con presencia de ahumamiento y desprendimiento parcial.

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De acuerdo con información proporcionada por la empresa, no se registraron personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación del personal.

La situación no representó riesgo para la población ni para empresas aledañas, aunque la Coordinación Estatal de Protección Civil, se mantiene atenta para cualquier contingencia.