Líbano sigue bajo fuego israelí, pese a la tregua

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Beirut, Líbano.- Al menos 17 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano, la mayoría de ellos en el distrito de Tiro, donde la localidad de Tayr Debba concentró el mayor número de víctimas, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Según el medio oficial, los ataques contra Tiro y sus alrededores causaron hasta el momento 15 muertos y 15 heridos, mientras que otras dos personas murieron en Sidón, elevando hasta 17 la cifra de fallecidos hasta el momento.

La localidad próxima a Tiro más castigada fue Tayr Debba, donde fallecieron nueve personas y otras siete resultaron heridas después de que aviones de combate y drones israelíes lanzaran nueve ataques contra la zona, donde los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles víctimas y desaparecidos.

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en Deir Qanoun al Nahr, mientras que otra persona falleció y cinco más resultaron heridas en un ataque contra el barrio de Al Masaken al Shaabiya, zona residencial densamente poblada ubicada en la periferia de Tiro.

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Según el Ministerio de Salud Pública libanés, la ofensiva israelí ha dejado hasta el momento 3.666 muertos y más de 11.321 heridos en medio de una violencia que continúa pese al alto al fuego en vigor.