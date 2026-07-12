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Lloran la muerte de migrante

Por AP

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Lloran la muerte de migrante
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      Houston, Texas.- El constructor se levantaba todas las mañanas mucho antes del amanecer, salía de casa para recoger a su cuadrilla de construcción y luego se dirigió a trabajar en otra vivienda más en algún punto de la extensa mancha urbana de Houston.

      Catorce horas después, Lorenzo Salgado Araujo regresa con la esposa a la que conoció cuando era adolescente en México ya la modesta casa que había construido para su familia en el sector este de la ciudad.

      Eso es lo que hizo durante décadas, según Ronaldo Salgado, su hijo mayor. Dijo que su padre construyó cientos de casas a lo largo de 35 años, forjando una vida para su familia y viendo cómo sus tres hijos se iban a la universidad.

      Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató el martes a tiros a Salgado Araujo, de 52 años, después de que agentes federales que conducían vehículos sin distintivos lo persiguieron mientras llevaba a su cuadrilla a su lugar de trabajo más reciente. El tiroteo generó indignación entre líderes de Houston y renovó el escrutinio público sobre el ICE y la ofensiva del presidente Donald Trump para reprimir a los inmigrantes.

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      Cuatro miembros demócratas del Congreso que representan el área de Houston dijeron el sábado en una vigilia que impulsarían una investigación independiente sobre el tiroteo.

      "No olvidaremos nunca que su sangre está en las manos de Donald Trump", declaró el representante Christian Menefee. "No estamos en guerra. Lorenzo Salgado Araujo no fue una baja. Era un ser humano que fue asesinado por nuestro gobierno".

      Los tres hombres a quienes llevaba Salgado Araujo dijeron que él fue baleado a través de una ventana del lado del pasajero, y que el agente del ICE que disparó no estaba frente a la camioneta y ni siquiera en peligro, declaró el viernes un abogado que ha hablado con ellos.

      Su familia también ha cuestionado la versión de ICE. Señalaron que abogados, que lo estaban ayudando a solicitar un permiso de trabajo, le habían explicado cómo debían comportarse si agentes de inmigración lo detenían. Salgado Araujo estaba cerca de obtener la residencia legal cuando lo mataron, según dijeron.

      "Él sabía qué hacer", les dijo Ronaldo Salgado a los reporteros esta semana. "Sabía que no debía firmar nada. Sabía que la primera llamada que debía hacer tenía que ser a mí o a mi mamá. Para que así pudiéramos iniciar el proceso para sacarlo".

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