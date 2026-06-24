logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Fotogalería

"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Localizan a 64 niños haitianos en Chile

Por AP

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan a 64 niños haitianos en Chile
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      BUENOS AIRES.- El gobierno chileno informó el marteas que los 64 niños haitianos cuyo paradero era investigado por las autoridades fueron ubicados, se encuentran en buen estado y están junto a sus familias.

      La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, señalaron que los menores ingresaron a Chile con visas de reunificación familiar. Indicaron, además, que 63 permanecen en el país con familiares y en situación migratoria regular. El restante es un adolescente que se encuentra en México junto a familiares,.

      El anuncio se produjo después de que el presidente José Antonio Kast convocara a una reunión con representantes de los tres poderes del Estado para abordar el caso luego de la presentación de una denuncia penal por presunto tráfico de menores por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

      La denuncia estaba relacionada con el ingreso a Chile de niños y adolescentes procedentes de Haití entre enero y octubre de 2025. Autoridades habían detectado a una docena de adultos que ingresaron al país acompañando a grupos de menores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Corea del Norte pone en servicio destructor Choe Hyon en Nampo
        Corea del Norte pone en servicio destructor Choe Hyon en Nampo

        Corea del Norte pone en servicio destructor Choe Hyon en Nampo

        SLP

        AP

        Kim Jong Un resalta que la Marina avanza hacia capacidades estratégicas y ataque preventivo.

        Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez y se acerca a la presidencia
        Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez y se acerca a la presidencia

        Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez y se acerca a la presidencia

        SLP

        EFE

        Con el 99.79% de votos escrutados, Fujimori lidera con 42.097 votos de diferencia.

        Fallo en sistema de comunicación detiene trenes en Alemania
        Fallo en sistema de comunicación detiene trenes en Alemania

        Fallo en sistema de comunicación detiene trenes en Alemania

        SLP

        AP

        La empresa ofreció vales de taxi y hotel a pasajeros afectados por la suspensión.

        Cámara de Representantes aprueba ley para vivienda asequible en EE.UU
        Cámara de Representantes aprueba ley para vivienda asequible en EE.UU

        Cámara de Representantes aprueba ley para vivienda asequible en EE.UU

        SLP

        AP

        Proyecto incluye financiamiento ampliado y protecciones para inquilinos ante crisis de vivienda.