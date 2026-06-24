Localizan a 64 niños haitianos en Chile
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BUENOS AIRES.- El gobierno chileno informó el marteas que los 64 niños haitianos cuyo paradero era investigado por las autoridades fueron ubicados, se encuentran en buen estado y están junto a sus familias.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, señalaron que los menores ingresaron a Chile con visas de reunificación familiar. Indicaron, además, que 63 permanecen en el país con familiares y en situación migratoria regular. El restante es un adolescente que se encuentra en México junto a familiares,.
El anuncio se produjo después de que el presidente José Antonio Kast convocara a una reunión con representantes de los tres poderes del Estado para abordar el caso luego de la presentación de una denuncia penal por presunto tráfico de menores por parte del Servicio Nacional de Migraciones.
La denuncia estaba relacionada con el ingreso a Chile de niños y adolescentes procedentes de Haití entre enero y octubre de 2025. Autoridades habían detectado a una docena de adultos que ingresaron al país acompañando a grupos de menores.
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