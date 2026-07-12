logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Luchan contra el fuego en España

Los incendios en el país han causado al menos 12 muertos

Por AP

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Luchan contra el fuego en España
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bédar, Esp.- Cientos de bomberos, respaldados por helicópteros y aeronaves de ala fija, luchaban por contener el sábado uno de los incendios forestales más mortíferos de España, que estalló a principios de esta semana y dejó al menos 12 muertos.

      Los incendios, que también azotaron Francia esta semana, se produjeron al momento en que partes de Europa occidental afrontan su tercera ola de calor en seis semanas. Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

      En la región de Andalucía, una combinación de vientos suaves y alta humedad está ayudando a los equipos, pero el enorme tamaño del incendio sigue planteando desafíos, indicó Antonio Sanz, jefe de los servicios regionales de emergencia. El fuego ha arrasado hasta ahora unos 66 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, aproximadamente del tamaño de Manhattan.

      Jeffrey Kember y su esposa, Christine, estaban viendo un programa de televisión favorito en su casa de campo de Los Pinos cuando el estruendo de una sirena les alertó del incendio. La pareja se subió a sus respectivos autos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Estoy conduciendo a través de las llamas. Eran llamas de verdad, y pensé: ´No puedo parar, tengo que seguir´", dijo ahora con su esposa a su lado fuera de un centro de evacuación. "Fue inquietante porque, de repente, salí de entre las llamas y había un sol brillante. Fue algo surrealista".

      España ha enfrentado olas de calor frecuentes y severas en los últimos años, con temperaturas que a menudo superan los 40 grados Celsius. El viento, las altas temperaturas y la escasez de lluvias ayudan a que pequeños incendios forestales crezcan hasta convertirse en grandes incendios fuera de control.

      Varios incendios forestales seguían activos en toda Francia cuando las temperaturas se disparaban. El ministro del Interior, Laurent Núñez, dijo que 32 personas han sido detenidas en todo el país desde el inicio del verano en relación con incendios forestales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto
        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

        Tiroteo en festival Salsa on St. Clair deja dos muertos en Toronto

        SLP

        AP

        El primer ministro de Ontario expresó condolencias y condenó la violencia ocurrida en el festival cultural.

        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal
        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

        Departamento de Justicia cita a periodistas del New York Times en investigación federal

        SLP

        AP

        Las citaciones judiciales forman parte de una escalada en la campaña del presidente Trump contra la prensa independiente y han generado rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla
        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

        Naufragio en Vietnam: 15 turistas indios mueren cerca de isla

        SLP

        AP

        Una lancha rápida se volcó cerca de la isla Hon May Rut Ngoai, causando 15 muertes y dejando 21 sobrevivientes.

        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston
        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

        Lloran la muerte de un constructor mexicano baleado por un agente del ICE en Houston

        SLP

        AP

        Cuatro congresistas demócratas piden una investigación independiente por la muerte de Salgado Araujo en operativo migratorio.