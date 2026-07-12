Luchan contra el fuego en España

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Bédar, Esp.- Cientos de bomberos, respaldados por helicópteros y aeronaves de ala fija, luchaban por contener el sábado uno de los incendios forestales más mortíferos de España, que estalló a principios de esta semana y dejó al menos 12 muertos.

Los incendios, que también azotaron Francia esta semana, se produjeron al momento en que partes de Europa occidental afrontan su tercera ola de calor en seis semanas. Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

En la región de Andalucía, una combinación de vientos suaves y alta humedad está ayudando a los equipos, pero el enorme tamaño del incendio sigue planteando desafíos, indicó Antonio Sanz, jefe de los servicios regionales de emergencia. El fuego ha arrasado hasta ahora unos 66 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, aproximadamente del tamaño de Manhattan.

Jeffrey Kember y su esposa, Christine, estaban viendo un programa de televisión favorito en su casa de campo de Los Pinos cuando el estruendo de una sirena les alertó del incendio. La pareja se subió a sus respectivos autos.

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"Estoy conduciendo a través de las llamas. Eran llamas de verdad, y pensé: ´No puedo parar, tengo que seguir´", dijo ahora con su esposa a su lado fuera de un centro de evacuación. "Fue inquietante porque, de repente, salí de entre las llamas y había un sol brillante. Fue algo surrealista".

España ha enfrentado olas de calor frecuentes y severas en los últimos años, con temperaturas que a menudo superan los 40 grados Celsius. El viento, las altas temperaturas y la escasez de lluvias ayudan a que pequeños incendios forestales crezcan hasta convertirse en grandes incendios fuera de control.

Varios incendios forestales seguían activos en toda Francia cuando las temperaturas se disparaban. El ministro del Interior, Laurent Núñez, dijo que 32 personas han sido detenidas en todo el país desde el inicio del verano en relación con incendios forestales.