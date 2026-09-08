Luto en Nepal por las víctimas

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Katmandú.- Nepal guardó un día de luto el lunes para recordar a los fallecidos en las inundaciones del 26 de agosto. Las oficinas gubernamentales bajaron las banderas y las familias realizaron rituales de duelo por los más de 1,300 muertos y 5,000 desaparecidos, incluidos extranjeros.

En Nepal, los períodos de duelo duran 13 días, durante los cuales los familiares cercanos permanecen en casa y los parientes los visitan para presentar sus respetos. En el último día se realizan rituales para rezar por las almas de los fallecidos.

Varias personas cuyos familiares siguen desaparecidos realizaron funerales simbólicos. La cremación es un rito final importante en la tradición hindú y, para algunas familias, llevar a cabo la ceremonia incluso sin los cuerpos de sus seres queridos les brinda una sensación de liberación espiritual.

El gobierno designó el lunes como día oficial de luto, y ordenó que todas las oficinas bajaran sus banderas a media asta.

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Mientras tanto, siguen los esfuerzos de búsqueda, aunque algunos protestaron que no se estaba haciendo lo suficiente.

En Katmandú, familiares se reunieron cerca de las oficinas del primer ministro y de ministerios clave para exigir que el gobierno acelere las tareas de búsqueda y rescate de los cientos de personas que trabajaban en plantas hidroeléctricas y que fueron arrastradas por la crecida del río Bhotekhoshi o quedaron sepultadas por los escombros.

Sumana Shrestha estaba con sus familiares mientras sostenía un cartel con la foto de su esposo de 55 años, de quien no ha sabido nada desde el día de la inundación.

Su esposo, un geólogo consultor, había prometido regresar a casa después de su turno en la oficina del proyecto de la planta hidroeléctrica Trishuli el día de la inundación.

La oficina de dos pisos y medio quedó completamente sepultada por los escombros.

"Estamos aquí porque no hemos sabido de ningún intento de rescate en este proyecto, pero ya han pasado 13 días", dijo. "Lo único que hemos podido hacer es rezar a Dios y esperar un milagro".

Las labores de rescate se han concentrado cada vez más en 12 proyectos hidroeléctricos, donde unos 900 trabajadores están desaparecidos y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en distintos túneles, indicaron las autoridades. Equipos de rescate especializados de India, China, Corea del Sur y Estados Unidos han estado buscando entre escombros, estructuras dañadas y túneles en los proyectos.