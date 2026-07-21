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Robbie Williams aclara video que generó críticas

Tras la polémica en redes, compartió un video para aclarar que no consumía drogas en la clausura

Por El Universal

Julio 21, 2026 03:51 p.m.
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Robbie Williams aclara video que generó críticas
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      Robbie Williams hizo frente a las especulaciones que surgieron tras su participación en la clausura del Mundial 2026, luego de que durante una entrevista cayera un fragmento de una pastilla blanca de su boca, lo que llevó a algunos usuarios en redes sociales a especular que se trataba de cocaína.

      El domingo 19 de julio, el cantante británico se presentó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretó "Desire" junto a Nicole Scherzinger y Laura Pausini durante la ceremonia de clausura. Posteriormente, Williams habló para MagentaTV, momento que se volvió viral en redes sociales.

      En el video, Williams se encontraba hablando cuando el cacho de pastilla salió disparado de su boca hacia el micrófono. El cantante lo tomó, aparentemente con la intención de retirarlo, pero terminó colocándolo en su frente.

      Robbie Williams aclara polémica por pastilla caída

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      Ahora, el famoso compartió un video en su cuenta de Instagram para aclarar lo ocurrido y reconoció que "fui profundamente poco profesional y la gente está preocupada por mí". Sin embargo, explicó que se trataba únicamente de una pastilla de menta que estaba comiendo: "Tengo varias más", dijo entre risas mientras mostraba otras dos en su lengua.

      Lucha contra adicciones y sobriedad de Robbie Williams

      Robbie Williams ya ha hablado en el pasado sobre su lucha contra el alcoholismo y el abuso de sustancias. En 2007 recibió tratamiento por su adicción a medicamentos recetados.

      En la docuserie de Netflix "Robbie Williams: crudo. Honesto. Real", el cantante se sinceró sobre esa etapa de su vida y relató que llegó a consumir todo lo que podía conseguir, desde alcohol hasta éxtasis. Incluso asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos mientras mantenía una relación con Geri Halliwell, integrante de las Spice Girls.

      "Me dijeron que no saliera con nadie durante el primer año, y con razón. Si no podía cuidar de un cactus, imagínate de una persona", recordó en el documental.

      El cantante asegura mantenerse sobrio desde hace 25 años y ha hablado sobre la confianza que ha construido en sí mismo para no volver a caer en sus antiguas adicciones.

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