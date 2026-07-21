Siguen ataques de Irán a bases de EU; "no interesa hablar", dice Trump

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La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber destruido un centro de datos de Amazon durante un ataque en Baréin, en el marco de sus represalias a intereses de EEUU en la región.

"En respuesta a la agresión y al ataque perpetrado por el Ejército estadounidense contra instalaciones civiles y en construcción en Darkhovin, los cazas de la Guardia Revolucionaria atacaron y destruyeron la infraestructura del centro de datos de la empresa estadounidense Amazon en Baréin", señalaron los Pasdarán en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Además, afirmaron haber atacado objetivos militares de Estados Unidos, incluidos sistemas de defensa antiaérea en Baréin y Kuwait. Según la agencia estatal "IRNA", fueron alcanzados dos sistemas de defensa aérea, una instalación de radar y sistemas de recepción satelital.

"El enemigo debe prepararse para oleadas de drones y misiles aún más potentes y contundentes", advirtieron las Guardias Revolucionarias en otro comunicado.

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Los Pasdarán también aseguraron haber "destruido un sistema de radar de defensa antimisiles y un avión F-15" durante un ataque con misiles contra bases militares estadounidenses en Jordania.

Según "IRNA", el objetivo de la operación era neutralizar la cobertura de radar en la región para facilitar posteriores ataques de mayor envergadura con misiles y drones.

Las sirenas antiaéreas sonaron en Baréin luego de que el Ejército del reino informara que había interceptado ataques iraníes, en medio de una ofensiva que desde hace varios días tiene como blanco a países vecinos aliados de Estados Unidos.

"Se activaron las sirenas. Se solicita a ciudadanos y residentes mantener la calma y dirigirse al refugio seguro más cercano", informó el Ministerio del Interior de Baréin a través de la red social X.

Por su parte, el Ejército de Kuwait indicó que sus sistemas de defensa aérea estaban enfrentando ataques con misiles y drones enemigos "como consecuencia de la agresión criminal iraní".

"El Estado Mayor General del Ejército informa que los sonidos de explosiones que puedan escucharse son el resultado de la interceptación de los ataques enemigos por parte de los sistemas de defensa aérea", precisó la institución militar en X.

Kuwait acusó a Irán de haber atacado el día anterior centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, provocando incendios.

"Como consecuencia de la continua y cobarde agresión perpetrada por Irán contra el Estado de Kuwait, varias centrales eléctricas e instalaciones de desalinización de agua fueron atacadas por cuarto día consecutivo, causando incendios en distintos complejos", informó en X el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables.

Por su parte, el Ejército jordano anunció que interceptó cinco drones iraníes durante el más reciente ataque de la República Islámica contra países de la región. La Guardia Revolucionaria confirmó esa operación y señaló en un comunicado que el objetivo fue un "complejo que alberga fuerzas terroristas estadounidenses en la región de Rukban".

Trump: "Irán quiere desesperadamente una reunión, pero no interesa"

El presidente Donald Trump afirmó que Irán "quiere desesperadamente una reunión", aunque dejó en claro que Estados Unidos no tiene interés en reanudar el diálogo mientras Teherán no esté dispuesto a mantener conversaciones "significativas".

"Irán quiere desesperadamente un encuentro. Pero hasta que no estén listos para reunirse de una manera significativa, nosotros no tenemos ningún interés", declaró Trump durante una comparecencia en la Casa Blanca.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre Washington y Teherán, tras la ofensiva militar estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes y el posterior intercambio de ataques que elevó el riesgo de una escalada regional.

En las últimas semanas, el mandatario había sostenido que el programa nuclear iraní quedó "completamente destruido" por los bombardeos estadounidenses, aunque distintas evaluaciones de inteligencia señalaron que parte de la infraestructura podría haber sobrevivido a los ataques.