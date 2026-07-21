Basura tapa drenaje y provoca escurrimientos en Carranza

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Personal del Interapas retiró aproximadamente 80 kilogramos de basura y lodos de la red sanitaria de la avenida Venustiano Carranza, donde se registró un escurrimiento de aguas residuales.

La intervención se realizó durante el fin de semana en el tramo comprendido entre las calles Alfredo M. Terrazas y Avanzada, en el barrio de Tequisquiapan.

De acuerdo con el organismo operador, los residuos obstruían el paso del agua y provocaron el brote en la esquina de Carranza y Alfredo M. Terrazas. Tras los trabajos de limpieza, se restableció el funcionamiento del drenaje.

Interapas informó que mantendrá bajo vigilancia la zona para verificar el funcionamiento de la infraestructura sanitaria y prevenir un nuevo escurrimiento.

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Basura y lodo obstruían el drenaje

El organismo pidió evitar arrojar basura en la vía pública o depositar residuos en el drenaje, debido a que pueden generar taponamientos, principalmente durante la temporada de lluvias.

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Los reportes de fugas, drenajes obstruidos o escurrimientos pueden realizarse a través de Acuatel, en el número 444 123 6400, o de Fuga Cero, al 444 301 8874.