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Marchan para exigir mejoras salariales

Por AP

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Marchan para exigir mejoras salariales
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      CARACAS.- Dirigentes sindicales, educadores y trabajadores sanitarios del sector público marcharon el martes en la capital venezolana para exigir al gobierno de la presidenta encargada , Delcy Rodríguez, una mejora de sus salarios y de sus derechos laborales.

      Los manifestantes también reclamaron pensiones dignas al asegurar que llevan más de cuatro años sin incrementos del salario mínimo , base para calcular ese pago.

      La marcha que tenía como destino el palacio presidencial de Miraflores fue bloqueada por agentes de la Policía Nacional, que se habían apostado desde temprano en las calles y avenidas del centro de Caracas. Los manifestantes apenas pudieron acercarse a unos 500 metros de la casa de gobierno. No se registraron choques entre manifestantes y policías.

      "El salario mínimo es inexistente en Venezuela, desde el 2022 se redujo prácticamente a cero", dijo a la prensa Luis Crespo, representante de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, la mayor y más antigua del país.

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      El salario mínimo mensual de 130 bolívares (0,14 dólares) no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de 3 dólares al día establecido por la Organización de las Naciones Unidas.

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