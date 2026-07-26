Más de 250.000 personas huyen de los incendios

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LEGE-CAP FERRET, Francia. — Francia envió el sábado un gran avión de carga militar para arrojar toneladas de retardante de llama mientras combate incendios forestales que obligaron a millas de personas a huir de sus hogares, y recortó la etapa final del Tour de Francia para reasignar personal de seguridad a los incendios.

Los incendios forestales más recientes en el sur de Europa esta semana han desplazado a más de 250.000 personas, incluidas unas 70.000 que fueron evacuadas en el centro de España. Un hombre murió en Manises, informó el municipio en su página de Facebook, la primera muerte hasta ahora en los incendios.

En Francia, el gigantesco transporte A400M se lanzó en vuelo rasante, con su larga estela de retardante de color ocre sobre bosques castigados por la sequía en el suroeste, mientras los equipos de extinción en tierra combaten llamas que las autoridades temen que puedan propagarse hacia Burdeos, una ciudad conocida por sus vinos.

Los organizadores de la carrera y la policía de París anunciaron una etapa 21 y final recortada el domingo para el Tour, el evento deportivo anual más famoso de Francia, reflejando la enorme presión que dos grandes incendios en el suroeste están provocando a los servicios de emergencia.

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Los ciclistas del Tour correrán el domingo dentro de París, en lugar de partir desde Thoiry, al oeste de la capital, en un circuito de 89 kilómetros (55 millas), un tercio menos que la ruta de 133 kilómetros (82,5 millas) que se había previsto. Parte del dispositivo de seguridad de la carrera "reforzará los esfuerzos de respuesta en las zonas afectadas por los incendios forestales", según el comunicado que anunció las "medidas excepcionales necesarias por la situación".