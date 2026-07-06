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Médico palestino se encuentra grave

Por AP

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Médico palestino se encuentra grave
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      Tel Aviv, Israel.- Un destacado médico palestino que fue detenido por fuerzas israelíes hace 18 meses ha sido maltratado durante su cautiverio y se encuentra en estado crítico, según afirmaron su abogado y el grupo de derechos humanos que lo representa.

      Hussam Abu Safiya, quien fue compañero como director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, se convirtió en el rostro de los trabajadores de la salud que luchaban por atender a los pacientes durante toda la guerra entre Israel y Hamás.

      Dirigió el centro durante un asedio de 85 días por parte del ejército israelí y difundió videos en los que suplicaba ayuda antes de ser arrestado en diciembre del año 2024. No ha sido acusado formalmente.

      El ejército israelí indicó que Abu Safiya, de 53 años, estaba siendo investigado bajo sospecha de cooperar con Hamás o trabajar para ese grupo. Personal y organizaciones internacionales de ayuda que trabajaron con él niegan esas afirmaciones.

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      Physicians for Human Rights Israel y el abogado de Abu Safiya, Nasser Odeh, señalaron que Abu Safiya se veía extremadamente débil y tenía dificultades para mantenerse sentado erguido durante una visita el 2 de julio. Odeh dijo que presentaba lesiones recientes en la cabeza alrededor de los ojos, las orejas y el cuello, y que tenía dificultad para respirar.

      Abu Safiya sufrió abusos físicos y psicológicos y fue mantenido en aislamiento durante períodos prolongados, sostuvo Odeh tras una comparecencia ante la Corte Suprema de Israel el mes pasado.

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