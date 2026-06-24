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Médico qatarí gay usa túnica arcoíris para defender derechos en Mundial

El activista ha ayudado a personas LGBTQ+ a salir de Qatar y busca visibilizar sus derechos en el Mundial.

Por AP

Junio 24, 2026 04:58 p.m.
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Médico qatarí gay usa túnica arcoíris para defender derechos en Mundial
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      Vestido en un bisht tradicional qatarí, el doctor Nasser Mohamed paseaba junto a cientos de personas fuera del Chase Center mientras el partido del Mundial entre Inglaterra y Croacia se proyectaba en una pantalla gigante. Su túnica, de color dorado y negro, tenía un detalle llamativo: ribetes con los colores del arcoíris a lo largo de cada manga y las palabras "amor" y "libertad" escritas en árabe.

      "Es por eso que el Mundial tiene un impacto realmente poderoso, porque la gente no necesita saber quién soy; puedo simplemente caminar, que me vean, y ya está", dijo Mohamed. "No tenemos que decir una sola palabra".

      Hace cuatro años, cuando el Mundial se disputó en su país natal y Mohamed ya vivía al otro lado del mundo, en San Francisco, se declaró gay y se convirtió en un hombre abiertamente homosexual proveniente de Qatar, donde relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas y no puede vestir como quisiera.

      Mohamed vuelve a alzar la voz por quienes no la tienen. El hombre de 39 años ahora se siente lo suficientemente seguro como para caminar con confianza y sin temor a que le hagan daño mientras usa botas de tacón grueso, rímel y pendientes de 5 centímetros.

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      Las reacciones adversas y mensajes de odio siguen siendo un tanto frecuentes, pero también ha encontrado apoyo y amabilidad de personas de todo el mundo, lo que ayuda a ahogar las amenazas de muerte y la polarización.

      "En San Francisco me quieren muchísimo, de verdad, de corazón", afirmó Mohamed sobre la ciudad a la que se mudó hace más de una década. "No me había puesto esto desde que era niño en Qatar, y San Francisco me lo volvió a poner sobre los hombros, con arcoíris".

      Para él, ponerse el bisht para que todos lo vean es importante: "El emir de Qatar se lo puso a (Lionel) Messi en el último Mundial para celebrar a Messi. A nosotros también se nos debería celebrar".

      Mohamed hace campaña por el amor en el Mundial

      Activista LGBTQ+ y médico familiar que trata el VIH, "Dr. Nas" —como se le conoce—, lanzó su campaña "El amor es el gol" antes del Mundial y del Mes del Orgullo, con la esperanza de humanizar a todas las personas que participan.

      Para un video, combinó jerga futbolística con referencias al amor, como cuando lee "el amor es el saque inicial, el primer toque". Otra persona propone: "el amor es la asistencia, encontrarte exactamente donde estás".

      "Salvar una vida como la mía es muy caro, y lo sé, y ésta es la dura verdad", dijo Mohamed. "Por eso tuve que abrirme mi propio camino y escapar. Lo perdí todo. Me desheredaron por completo. Tuve que reconstruirme desde cero".

      Qatar disputa su último partido de la fase de grupos este miércoles contra Bosnia-Herzegovina en Seattle. Mohamed no estará allí, pero sí asistió al primer partido del equipo, el 13 de junio en Santa Clara, California.

      Contó con un visible equipo de seguridad, y fue escoltado por el senador estatal de California Scott Wiener al empate 1-1 con Suiza. Una foto de ese día supera los 12 millones de visualizaciones en redes sociales.

      "Mientras pasaba, todos me tomaban fotos con el senador. Fue muy dramático", recordó.

      Y emotivo.

      "En el estadio no pude hablar porque, si empezaba a hablar, no iba a dejar de llorar, porque ¿cuándo podré volver a ver a Qatar en mi vida?", se preguntó Mohamed entre lágrimas. "¿Cuándo va a pasar otra vez? No lo sé. ¿Cuándo voy a ver mi hogar? No pude ver a mamá y papá, ni siquiera cuando les estaban cayendo misiles".

      Mohamed sigue alentando a Qatar, incluso en el exilio

      Después del partido, organizó una fiesta en la Casa de la Moneda de San Francisco, en donde el acto de la velada fue la interpretación de " Let Your Love Shine ", escrita por su amigo cercano Simon Tam y cantada por Debby Holiday.

      "El recorrido de Nas es muy conmovedor porque está arraigado en un valor extraordinario y un corazón enorme", consideró Tam. "Ha tomado su propia verdad y la ha convertido en una forma de ayudar a otros a sentirse vistos, valiosos y menos solitarios".

      Tam cree que Mohamed puede cambiar el mundo, y esa es también la esperanza del médico.

      "El primer paso para sanar es atestiguar las cosas tal como son", refirió Mohamed. "Mi objetivo final es que cada niño pertenezca a su propia familia y a su propia sociedad".

      Aun así, se le rompe el corazón al saber que no puede regresar a Qatar. Afirma que ha sido marginado por su propia familia debido a su sexualidad y por enfrentarse al poder para ayudar a los demás.

      Ha ayudado a otras personas a salir del país, incluida una mujer transgénero que, según relató a The Associated Press, había sido encarcelada y torturada debido a su identidad. La mujer habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad. La AP no pudo confirmar de manera independiente el relato de la mujer.

      La AP no se puso en contacto con el gobierno qatarí antes de publicar su despacho, y el gobierno no respondió a solicitudes de comentario posteriores.

      Mohamed agradece su nueva existencia y asume los obstáculos que conlleva su trabajo, aunque cree que su seguridad podría estar en riesgo.

      "Todos huimos de la persecución y pedimos asilo político en Estados Unidos, y ahora los invitamos a todos a venir a jugar al fútbol", indicó. "No me sentía seguro ni para salir de mi apartamento".

      Aun así, después de todo, sigue apoyando a Qatar —y también a los estadounidenses. Planea ver a Estados Unidos en su duelo de dieciseisavos de final, la próxima semana en el Levi's Stadium.

      "Estoy alentando con amor tanto a Estados Unidos como a Qatar. Ambos fueron un hogar para mí y, cuando desafío a cualquiera de los dos, lo hago por

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