Video | Cae sujeto tras cristalazo en Ocampo y Bolívar
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP coordinó la detención con Guardia Municipal.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que tras una efectiva coordinación entre el C4 y oficiales de Guardia Municipal se logró asegurar a un hombre por un robo al interior de un vehículo en calles del Centro Histórico.
En monitoreo, el individuo fue observado sobre la calle Melchor Ocampo casi esquina con Bolívar, donde ocasionó daños al cristal de un vehículo para ingresar al interior de la unidad y posteriormente retirarse.
Oficiales implementaron la búsqueda del implicado, logrando ubicarlo sobre la intersección de las calles Iturbide y Reforma.
Checa el video: https://www.facebook.com/reel/1030572286499682
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