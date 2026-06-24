Video | Cae sujeto tras cristalazo en Ocampo y Bolívar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que tras una efectiva coordinación entre el C4 y oficiales de Guardia Municipal se logró asegurar a un hombre por un robo al interior de un vehículo en calles del Centro Histórico.

En monitoreo, el individuo fue observado sobre la calle Melchor Ocampo casi esquina con Bolívar, donde ocasionó daños al cristal de un vehículo para ingresar al interior de la unidad y posteriormente retirarse.

Oficiales implementaron la búsqueda del implicado, logrando ubicarlo sobre la intersección de las calles Iturbide y Reforma.

Checa el video:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí